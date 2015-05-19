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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گیتی‌پسند از لیگ برتر فوتسال کنار نمی‌کشد

گیتی‌پسند از لیگ برتر فوتسال کنار نمی‌کشد

دبیر سازمان لیگ فوتسال می‌گوید تیم گیتی پسند از لیگ برتر کنار نمی‌کشد.

آرش جابری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: مراسم خوبی برگزار شد. برنامه مسابقات مشخص شده و امیدواریم تیم‌ها تا روز یازدهم تیرماه که روز پایانی نقل و انتقالات است، مدارکشان را کامل کند.

وی درباره اعتراض سرپرست تیم فرش آرا به برنامه مسابقات و بازی هفته اول با تیم فردوسی، تاکید کرد: چندین سال است که فوتسال ما چند دربی دارد که ما آنها را در هفته‌های اول برگزار می‌کنیم. امسال تصمیم گرفتیم دربی‌ها در هفته اول تجمع نداشته باشد و آنها را در سه هفته اول برگزار کنیم. برای همین اعداد را جوری تنظیم کردیم که یک دربی در هفته اول برگزار شود و اینبار قرعه به نام فردوسی و فرش آرا افتاد.

دبیر سازمان لیگ فوتسال خاطرنشان کرد: با تمام احترامی که برای علی مرتضایی قائلم باید بگویم هیچ دخل و تصرفی در قرعه کشی نداشتیم.

جابری در پایان درباره غیبت نماینده تیم گیتی پسند در قرعه کشی و احتمال انصراف آنها از لیگ برتر فوتسال هم گفت: من شب گذشته (دوشنبه شب) تلفنی با علی طاهری مدیرعامل باشگاه صحبت کردم تا محل برگزاری مسابقات گیتی پسند را معرفی کنند. طاهری به من گفت که گیتی پسند از لیگ کنار نمی‌کشد و با قدرت خودش را برای فصل بعد آماده می‌کند.

کد مطلب 2584082

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