به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه دومین دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی روز شنبه دوم خرداد ۹۴ از ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار می شود.

موسسه فرهنگی هنری زنده یاد ایرج بسطامی بعد از گذشت چهار سال از اولین دوره‌ این جشنواره، در سال ۹۳ دومین دوره‌ این جشنواره را در دو بخش «آواز سنتی رده‌ سنی جوانان و آزاد» و «آلبوم برتر سال» برگزار کرد.

در بخش آواز سنتی بعد از دریافت آثار هنرجویان از تمام نقاط ایران، مراحل داوری برگزار شد و هیات داوران طی ۳ مرحله‌ داوری، صداهای برتر در رده‌های سنی جوان و آزاد را انتخاب کردند. همچنین داوری آلبوم‌‌های سنتی سال نیز توسط داوران این بخش انجام و برترین آلبوم‌‌های این سال انتخاب شدند.

در مراسم اختتامیه دومین دوره‌ جشنواره‌ موسیقی ایرج بسطامی که از ساعت ۱۸ شنبه دوم خرداد ۹۴ در تالار وحدت برگزار می شود از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل می آید. در این مراسم علاوه بر معرفی استعدادهای جدید به موسیقی سنتی ایرانی، از یک هنرمند پیشکسوت موسیقی سنتی قدردانی می شود.