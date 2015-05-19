ساسان ناطق مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره گفت: به لحاظ کمیت سیزدهمین جشنواره نسبت به دوره های قبل رشد داشته است، هم چنین در بعد کیفیت نیز آثار حوزه دفاع مقدس در رتبه نخست قرار داشتند.

وی ادامه داد: آنچه که نقطه ضعف داستان های جوانان و شرکت کنندگان این دوره است، عدم پرهیز از شتاب زدگی در نوشتن است چون دوستان اغلب سوژه های خوبی انتخاب کرده بودند اما این سوژه های خوب را با پرداخت ضعیف و شتاب زدگی در داستان ضعیف کرده بودند. مشخص بود این داستان خوبی است اما در ان عجول بوده اند.

ناطق تصریح کرد: دو ایراد اساسی به نظر من بر داستان ها وارد بود، نخست اشتباه انتخاب کردن زاویه دید بود و دوم پایان بندی بسیار نامناسب. وگرنه بین داستان ها سوژه های خوبی بود امیدوارم این عجله برای خلق اثر از داستان هایمان رخت بربندد و شاهد اثار خوبی باشیم.

وی ادامه داد: اما برخی از داستان نویسان با وجود جوان بودن از یک بختگی و تجربه خوبی برخوردارند و داستان را به تمامی داستان تحویل می دهند، احتمال دارد اکنون برخی از این ها به خودشیفنگی دچار شده باشند که البته این اشتباه می تواند از سمت من باشد.

ناطق تصریح کرد: اگر نویسنده های جوان تلاش کنند و دقت مضاعف داشته باشند می توانند مجموعه مستقل خوبی را بیرون ارائه دهند، این به شخصیت خود نویسنده ها باز می گردد که پرهیز از عجله را داشته باشند.

وی افزود: من همیشه توصیه می کنم بخوان، بنویس و بازنویسی کن، مرحله دشوار بازنویسی است، یعنی حوصله به خرج دهیم و متن را دوباره تنظیم کنیم، خیلی اوقات ممکن است یک توصیف یا جمله بسیار زیبایی در متن داستان باشد، ولی باید ببینم این متن زیبا به کلیت داستان ما لطمه می زند یا نه؟

ناطق با بیان این مطلب که ما باید خیلی خسیس باشیم، گفت: نباید همه چیز را بلافاصله ارائه کنیم، داستان هایی بود که در همان سطرهای آغازین اتفاق را لو می داد و مشخص بود چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی گفت: برای همین باید حوصله به خرج دهیم و حساسیت در روایت بتواند برایمان تجربه خوبی باشد.

ناطق با اشاره به موضوعات مورد گرایش جوان ها گفت: کماکان دفاع مقدس جزو موضوعاتی است که اغلب داستان نویسان می نویسند، یک چهارم تاریخ المان در جنگ گذشت، الان هم در رمان و هم فیلم سازی به نحو احسن از آن استفاده می کنند. جبهه و جنگ یک پتانسیل ویژه ای دارد که در آن سوژه های بسیار متفاوتی وجود دارند، نویسندگان جوان ما می توانند از لابه لای آن داستان های خوبی را به وجود آورند، اصلا امکان دارد داستان در جنگ رخ دهد، ولی فضا فضای جنگی نباشد یا می تواند سال ها بعد این اتفاق رخ دهد ولی فضا برگشت به جنگ داشته باشد. چیزی در سوژه های جنگی جود دارد که نمی توان از ان ها ننوشت تولستوی می کوید هر کسی جنگ را دیده است نمی تواند از جنگ ننویسد طبعا در این کشور هم ۸ سال جنگ اتفاق افتاده طبیعی است که عده زیادی بخواهند درباره اش بنویسند. حتی من هم که جنگ را ندیدم از جنگ می نویسم چون میدانم سوزه های خوب و بکری در آن هست.

مدیرکارگاه قصه و رمان حوزه هنری تصریح کرد: خود داستان نویسان جوان باید به این نتیجه برسند چیزی که می نویسند خوب است. برخی از داستان نویسان ما هنوز به این نقطه نرسیده اند و داستانشان را می نویسد به دوستان می‌گوید ببنید من خوب نوشتم یا نه در حالی که این اتفاق باید در خود داستان نویس بیافتد.