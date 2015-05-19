نگرانی وزیر بهداشت از شیوع ویروس ابولا/کمک به کشورهای آلوده

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و هشتمين مجمع عمومی سازمان جهاني بهداشت با حضور وزرای بهداشت کشور های عضو در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو در حال برگزاری است.

وزیر بهداشت کشورمان در مراسم افتتاحيه مجمع عمومی سازمان جهاني بهداشت به نمایندگی از وزرای بهداشت كشورهاي عدم تعهد (NAM)، با تاکید بر تعهد و پایبندی كشورهاي عدم تعهد به اساسنامه سازمان جهاني بهداشت تصریح کرد: بهره مندي از بالاترين استانداردهاي سلامت، فارغ از نژاد، مذهب، عقايد سياسي و وضعيت اقتصادي و اجتماعي حق هر انسان است و سلامت مردم پایه و اساس صلح و امنيت می باشد.

دکتر سید حسن هاشمی، همكاری جهانی در حوزه سلامت را پيش نياز اصلی براي دستيابي به توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي عنوان و بر نقش مهم سازمان جهاني بهداشت در حوزه حاكميت و رهبری موضوعات سلامت عمومي تاکید کرد.

وزیر بهداشت به نمایندگی از كشورهای عدم تعهد، ضمن ابراز نگراني از شيوع برخی اپيدمی ها، خصوصا ويروس ابولا، از كشورهاي عضو و تمامی دست اندركاران حوزه سلامت درخواست کرد تا از هر گونه كمک به كشورهای آلوده و مناطق پرخطر برای كنترل و خاتمه دادن به اين بيماري كوتاهی نکنند.

هاشمی بر ضرورت همكاري های بين المللي جهت ايجاد و تقويت سيستم هاي سلامت يكپارچه و قوي و نیز ظرفيت سازي براي آمادگي در مقابل بحران ها، دسترسي عادلانه و همگاني به خدمات بهداشتي با كيفيت در شرایط مورد نظر را مورد تاكيد قرار داد.

وزیر بهداشت اعلام کرد: كشورهاي عدم تعهد، داشتن اقدامات هماهنگ و پاسخگويي مناسب در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني براي پرداختن به چالش هاي فرا روی سلامت عمومی ناشی از بروز بيماري هاي غيرواگير را ضروري می دانند و نقش سازمان جهاني بهداشت را در پيگيري اجرای مصوبات اجلاس آن سازمان در سال 2014 در زمينه پیشگیری و کنترل بيماري هاي غيرواگير را بسیار مهم می دانند.

هاشمي افزود: كشورهاي عدم تعهد از كشورها مي خواهند كه در قبال سوء استفاده از حقوق مالكيت معنوي خصوصاً مواردي كه باعث محدوديت در چرخه تامین تولیدات پزشكي و انتقال تكنولوژي تولیدات سلامت می گردد، اقدامات لازم را اتخاذ نمايند.