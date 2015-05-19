به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در نطق میان دستور گفت: طرف غربی، ۱+۵ و آمریکایی ها یقین دارند تنها راه حل پرونده هسته ای مذاکرات است. شاید به توافق نرسیم اما توافق باید بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بوده و در روز توافق همه تحریم ها لغو شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: علاوه بر این نباید هیچ مجوزی برای بازدید از اماکن نظامی، حاکمیتی و دفاعی به طرف غربی داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به ابلاغیه ۲ هفته گذشته وزارت علوم مبنی بر اینکه ۷۰ درصد از داوطلبان آزمون دکتری از انتخاب با مصاحبه با اساتید گزینش شوند، گفت: این ابلاغیه برخلاف عدالت آموزشی است و خواستار لغو آن هستیم.

حیدرپور با تاکید بر اینکه در طریقت اقتصاد مقاومتی کشور باید با مالیات اداره شود، اظهار داشت: به دوستان سازمان مالیاتی تذکر می دهم که قرار نیست با فشار مالیاتی کشور را تحت فشار مضاعف قرار دهید. آنچه امروز در مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود مخالف با مفاد و روح این قانون است.

وی ادامه داد: از هر دستگاه خودرو باید یک بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و هر چه بیشتر از این مالیات بر ارزش افزوده از خودروها گرفته شود، باطل است.

عضو کمیسیون اصل نود خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: دکتر طیب نیا کاری نکند که بگوییم حیف ۲۸۰ رأیی که به شما دادیم و با مالیات بر ارزش افزوده جامعه را له نکنید.

حیدرپور همچنین از نوبخت و وزیر آموزش و پرورش خواست مطالبات فرهنگیان بازنشسته را پرداخت کرده و بیمه تکمیلی آنان را ساماندهی کنند.