ارائه طرح های سه بعدی برای ساخت پایگاه دائمی در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوری آمریکا (ناسا) به تازگی چالش بزرگی را تدارک دیده تا محققان علاقمند از سراسر جهان ایده های مختلف خود درباره توسعه فناوری چاپ سه بعدی را ارایه کنند. هدف اصلی از برگزاری این چالش، ارایه طرحهایی است که با استفاده از آنها بتوان در آینده ای نه چندان دور پایگاههای دائمی بر روی مریخ احداث کرد.

به عقیده کارشناسان فناوری چاپ سه بعدی نه تنها به عنوان هموارکننده ساخت و ساز در آینده بر روی زمین به شمار می آید بلکه می توان امیدوار بود که از آن برای چنین نگرشی در سایر سیارات و اجرام فضایی نظیر مریخ و ماه هم بهره برد.

در همین حال از اروپا نیز خبر می رسد که آژانس فضانوردی این قاره (اسا) نیز در حال انجام مطالعاتی برای ساخت و ساز در ماه است. محققان این آژانس فضانوردی در نظر دارند تا با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی سازه های انعطاف پذیری جهت محافظت از سازه های اصلی در ماه طراحی و ارایه کنند.

اما به نظر می رسد ناسا جدیتر از اسا گام برمی دارد. برنامه چالشی اخیر ناسا بخشی از یک برنامه اصلی تحت عنوان Centennial Challenges برگزار می شود و طی آن جازه ۲.۲۵ میلیون دلاری به طرحهای برگزیده اعطا می شود.

سم اورتگا مدیر برنامه Centennial Challenges می گوید: ظرفیتهای بالایی در فناوری چاپ سه بعدی نهفته است که همین مسأله هر محققی را بر آن می دارد تا ایده های خلاقانه ای را مطرح کند. به عقیده ما فناوری چاپ سه بعدی جهت توسعه اکتشافات در اعماق فضا کاربرد زیادی خواهد داشت.