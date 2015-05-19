پروژه ای برای کمک به بیماران پارکینسونی با همکاری محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری پارکینسون اختلالی پیش رونده در سیستم عصبی است که روی حرکات بدن تاثیر می گذارد. این مشکل به طور تدریجی ایجاد شده و معمولاً با یک لرزش قابل توجه در یکی از دستان شروع می شود. با اینکه لرزش دست می تواند یکی از متداول ترین علائم بیماری پارکینسون باشد، اما این اختلال معمولاً موجب کند شدن حرکات بدن می شود. با وجود اینکه هیچ درمانی برای بیماری پارکینسون وجود ندارد اما داروهای مختلفی برای درمان علائم آن وجود دارند.

از دیگر مشکلات مبتلایان به بیماری پارکینسون می توان به عارضه ای با نام ( Freezing of Gait (FOG را نام برد که ماهیچه های شخص در هنگام راه رفتن ناگهان از حرکت ایستاده و گویی قفل می شوند که این اتفاق باعث زمین خوردن و آسیب دیدن بیماران می شود.

اکنون محققان دانشگاه برونل لندن، حسگر متفاوتی با نام Kinect را طراحی کرده اند که می تواند بر چنین مشکلاتی غلبه کند تا بیماران مبتلا به پارکینسون بتوانند در یک خط راه بروند.

محققان در مطالعات پیشین خود به این نتیجه رسیده بودند که ایجاد خطوط بصری در برابر افراد مبتلا به پارکینسون می تواند تا حد قابل توجهی از زمین خوردن آنها جلوگیری کند. اکنون محققان با استفاده از یک گجت پوشیدنی به کمک این بیماران شتافته اند.

دکتر Konstantinos Banitsas و «امین امینی مقصود بیگی» با هک حسگر حرکتی Kinect شرکت مایکروسافت موفق به کشف راه حل جدیدی برای کمک به بیماران شده اند.



در این روش و با استفاده از سیستمی که در منازل بیماران نصب می شود، زمانی که عارضه FOG بروز می کند، سیستم به صورت خودکار حمله را تشخیص داده و با استفاده از لیزری که در سقف نصب شده خطوطی را روی زمین منعکس می کند تا با قفل شدن عضلات مقابله کند. اما در صورتی که شخص با زمین برخورد کند، سیستم به صورت خودکار با مراکز اورژانس تماس می گیرد.