نحوه برگزاری مسابقات انتخابی بزرگسالان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه در تهران برگزار می‌شود كه نفرات انتخابی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریكا آماده خواهند شد.

در همین راستا اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی تشكیل جلسه دادند و در نهایت مصوبه مشترك خود برای برگزاری این رقابتهای انتخابی تدوین كردند.

متن كامل این مصوبه به شرح زیر است:

"مقرر شد با توجه به حساسیت و سنگینی رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان در دو رشته آزاد و فرنگی، رقابتهای دور اول مسابقات مذکور بدون حضور مدال آوران رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ تاشکند و دارندگان مدال طلای مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ کره‌جنوبی به صورت یک حذفی برگزار شود.

از دور دوم رقابتهای یاد شده، نفرات مدال آور رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ تاشکند به عنوان قرعه آخر هر وزن و نفرات اول بازی‌های آسیایی به عنوان قرعه اول هر وزن به صورت دوره‌ای با نفرات برتر دور اول مسابقات مصاف خواهند داشت. همچنین قاعده پیروزی در دو رقابت از سه مسابقه میان نفرات برتر این رقابتها در هر وزن به قوت خود باقی خواهد بود.

مصوبه مذکور شامل کشتی‌گیران دارای مدال جهانی تاشکند و مدال طلای بازی‌های آسیایی در سال ۲۰۱۴ که در اوزانی غیر از اوزان خود در رقابتهای انتخابی شركت كنند، نخواهد بود."