سوانح رانندگی؛ دومین عامل مرگ در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی در مراسم «هم‌پیمانی و ایمنی دانش‌آموزان» اظهار داشت: در دهه ایمنی راه‌ها، نامگذاری‌های مختلفی برای هر روز انجام شده است و سال گذشته تمرکز هفته «ایمنی راه‌ها» بر عابران پیاده بود.

وی با بیان اینکه امسال تمرکز بر روی حفظ جان کودکان و نوجوانان است، بیان کرد: درصد قابل توجهی از تلفات جاده‌ای را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه دومین عامل مرگ و میر در ایران، تصادفات رانندگی است، گفت: ما نگران این هستیم که تصادفات رانندگی به رتبه اول مرگ و میر در کشور برسد.

واحدی با اشاره به اینکه در رانندگی باید مقدماتی فراهم شود تا از کودکان مراقبت بیشتری صورت گیرد و جان آنان حفظ شود، گفت: در حوزه آگاهی‌سازی، فرهنگ‌سازی و زیرساخت‌های مناسب ایمنی باید فعالیت بیشتری انجام گیرد تا از شدت تلفات کاسته شود.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان هم باید خودروی مناسبی را در اختیار مردم قرار دهند، گفت: طرح «همیاران پلیس» در سال گذشته طرح بسیار خوبی بود که به امضا رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در دنیا سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته می‌شوند، گفت: در کشور ما حدود ۳۵۰۰ نفر از تلفات جاده‌ای کودک و نوجوان هستند.

واحدی با اشاره به اینکه از ۲۷ هزار کشته جاده‌ای در سال ۸۵ به ۱۷ هزار کشته رسیده‌ایم، گفت: در کشور ما سالانه ۱۷ هزار نفر در سوانح رانندگی کشته می‌شوند در حالی که در یک کشور دیگر این رقم ۴۰ تا ۵۰ نفر است؛ بنابراین باید فرهنگسازی را در کشور افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه مردم از ما راه‌های ایمن‌تر درخواست دارند گفت: باید مطالبات بیشتری هم از خودروسازان انجام گیرد تا آنها هم خودروهای ایمن‌تری تولید کنند.