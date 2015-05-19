تغییرات در دولت اصلا صحت ندارد/بی اطلاعی از نامه روحانی به آملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه رئیس جمهور مبنی بر صرفه جویی ۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و افزودن ان به اعتبارات عمرانی، افزود: به این ترتیب در سال جاری بودجه عمرانی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

نوبخت در ادامه در خصوص عملکرد دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، ‌ گفت: سال گذشته بعد از آنکه از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، در هیات وزیران، معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت نظارت بر دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای این سیاست‌ها را به عهده گرفت و ماموریت تنظیم برنامه برای دستگاه‌ها به سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و شورای اقتصاد محول شد.

دستاوردهای وزارت کشاورزی نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

سخنگوی دولت ادامه داد: مقرر شد که گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در هیات دولت اعلام شود که گزارش وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص آماده شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای این وزارتخانه متناسب با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: کاهش تراز منفی قضایی، افزایش صادرات قضایی به ۲۷ درصد، افزایش ذخایر استراتژیک محصولات راهبردی که بیش از شش ماه ذخیره استراتژیک داریم، افزایش خرید گندم از مردم، رشد تولید محصولات زراعی، رشد باغبانی، رشد پنج درصدی تولید گُل و تولید ۳۴ میلیون غرس نهال با مشارکت مردم، بخشی از دستاوردهای اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.

نوبخت همچنین در واکنش به خبر حذف چهار میلیون یارانه‌بگیر که روز گذشته به اشتباه برخی رسانه‌ها آن را انعکاس دادند، گفت: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است؛ البته قانون تکلیفی را برای دولت مبنی بر حذف یارانه اقشار پردرآمد ایجاد کرده است.

کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیر منفی در بازار بورس نخواهد داشت

سخنگوی دولت در مورد تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در بورس، گفت: دو بازار پول و سرمایه با یکدیگر مرتبط است و هر کدام عواید خاص خود را دارند که نرخ سود بانکی نیز از این دو بازار تبعیت می‌کند و با توجه به شرایط حاکم بر این دو بازار، شورای پول و اعتبار، نرخ‌های جدید تسهیلات و سپرده‌های بانکی را اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری در بازار بورس نخواهد داشت، افزود: اینکه بانک‌ها، بورس را متعادل کنند، انتظار درستی نیست و بازار بورس غیر از موضوع بانک‌ها باید متعادل شود.

فعالیت انتخاباتی ستاد روحانی هیچ ارتباطی به رئیس‌جمهور ندارد

نوبخت در مورد فعال شدن ستاد انتخاباتی روحانی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: اساساً ستادهای انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، مردمی بوده است. اما بعد از انتخابات چیزی به عنوان ستاد انتخابات روحانی مطرح نیست و این ستادها حضور دارند و ما از آنان مشورت می‌گیریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اینکه این ستادها بخواهند در انتخابات آتی وارد رقابت‌ها شوند، هیچ ماموریتی از سوی رئیس‌جمهور به آنان داده نشده است و فعالیت آنان هیچ ارتباطی به رئیس‌جمهور ندارد.

وی همچنین در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها، گفت: در قانون تصریح شده است که ۵۰ درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به خانوارها اختصاص یابد و از ۵۰ درصد دیگر، ۳۰ درصد دولت موظف است به بخش تولید بدهد که در گذشته نه تنها به بخش تولید داده نشد، حتی برای پرداخت یارانه خانوارها از خزانه و بانک مرکزی نیز وام گرفته شد.

نوبخت با اشاره به اینکه برای پرداخت یارانه سال جاری باید شش هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کنیم، گفت: قانونگذار اعلام کرد که دولت باید پرداخت‌های نقدی را از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد و علاوه بر آن باید یارانه افراد پردرآمد را حذف کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت باید با تدبیر و تعقل اقدام به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد کند، گفت: آیین‌نامه اجرایی حذف اقشار پردرآمد تهیه شده است که بخشی از آن در جلسه گذشته هیات دولت بررسی شد و بخشی از آن نیز در جلسه آینده هیات دولت بررسی می‌شود.

بررسی آیین‌نامه اجرایی حذف خانوارهای پردرآمد در هیات دولت

وی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسئول اجرایی ساختن این آیین‌نامه است.

نوبخت ادامه داد: سال گذشته آنهایی که بی‌نیاز بودنشان از یارانه محرز بود، حذف شدند که تعداد خیلی معدودی هستند اما هنوز این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی نشده است.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص تغییرات در کابینه گفت: هیچ تغییری در دستور کار دولت وجود ندارد اما اینکه در آینده استانداری تصمیم بگیرد که فرماندارش را تغییر دهد، این دیگر به برنامه دولت ربطی ندارد.

قدردان عملکرد همه همکارانمان در هیات وزیران هستیم

نوبخت با تاکید بر اینکه تغییر در کابینه و استانداران به هیچ وجه در دستور کار دولت وجود ندارد، ادامه داد: تغییر وزرا صحت ندارد و از بن بی اساس است لذا به این موضوع دامن زده نشود.

وی خاطر نشان کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر وزرا و استانداران ندارد و ما قدردان عملکرد همه همکارانمان در هیات وزیران هستیم و می‌دانیم که با کمبود منابع و مشکلاتی که از گذشته باقی مانده است، به صورت شبانه‌روزی کار و تلاش می‌کنند.

اگر برای کشتی نجات اتفاقی بیفتد، نظام متناسب با شرایط تصمیم‌گیری می‌کند

نوبخت همچنین در خصوص کشتی نجات که حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران به یمن است، گفت: وزارت امور خارجه به دفعات در مورد آن توضیح داده است و ما در چارچوب حقوق بین‌الملل و در جهت کمک به مردم ستمدیده یمن، یک کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه در حال ارسال است که با سازمان‌های بین‌المللی نیز در خصوص هماهنگی‌های لازم به عمل آمده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی دولت گفت: اگر اتفاقی بیفتد، نظام متناسب با شرایط تصمیم‌گیری لازم را انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دو تن از مسئولان ارشد سیاسی در مورد دبه کردن آمریکا در مذاکرات سخن گفته‌اند، لذا با توجه به بی‌تعهدی طرف مقابل، تیم مذاکره‌کننده در دولت چه واکنش و اقدام جدی در این خصوص خواهد داشت؟ گفت: آخرین مذاکرات در حال انجام است و هر یک از طرفین تلاش می‌کنند که بیشترین منافع را برای ملت خودشان داشته باشند؛ به ویژه تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که با اتکا به مبانی قانونی و حقوقی تلاش می‌کنند حق مسلم ملت ایران را در این مذاکرات تثبیت کنند.

نوبخت افزود: حالا ممکن است یکی از مسئولین آنها در جمع اسرائیلی‌ها قرار بگیرد، جو زده شود و برای اینکه آنان را آرام کند، جملاتی به کار ببرد و تهدیدی هم کند که اینها حرف‌های بی‌ربطی است چرا که ۳۵ سال از این حرف‌های بی‌ربط زده‌اند و پاسخ‌شان را هم دیده‌اند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نظام اسلامی ایران قوی‌تر و قاطع‌تر در عرصه‌های جهانی حضور پیدا می‌کند، گفت: هیچ‌گاه حرف‌های آنان در قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیر نداشته است و ممکن است امروز هم حرف‌های بی‌ربطی بزنند.

وی ادامه داد: آنچه که باید به شما پاسخ بدهم، منطوق آن موافقنامه است. مطمئن باشید در آن موافقتنامه هیچ یک از حقوق ملت ایران ضایع نخواهد شد، بلکه حقوق تضییع شده و تحریم‌های ظالمانه که به سبب آن به بخشی از منابع و حقوقی که دسترسی نداریم، آن موانع برداشته می‌شود و حقوقی که در حصر و ضبط است، آزاد می‌شود.

نوبخت خاطر نشان کرد: با قاطعیت این را می‌گویم چون می‌دانم شخص رئیس‌جمهور با توجه به چارچوب و جهت‌هایی که مقام معظم رهبری نشان داده‌اند که برای دولت نیز بسیار محترم، معتبر و عقلانی است، عمل می‌کند و ما آن را مبنای عمل خودمان قرار می‌دهیم و به عزیزان نیز این اطمینان خاطر را می‌دهیم که نگران نباشند.

بی اطلاعی از نامه روحانی به آملی لاریجانی

سخنگوی دولت با اشاره به نامه مجمع روحانیون به رئیس‌جمهور، گفت: معمولا مجامع و انجمن‌های مختلف انتظاراتی از دولت دارند که آن را به رئیس‌جمهور منعکس می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز با توجه به اختیارات قانونی خود آنچه که لازم بداند را انجام می‌دهد.

وی افزود: در این خصوص نیز رئیس‌جمهور دستور پیگیری‌های لازم را داده‌اند اما از نامه ایشان به رئیس قوه قضاییه بی‌‌اطلاعم.

نوبخت همچنین در خصوص آزادسازی قیمت نان گفت: دولت همچنان که یارانه آرد را به نانواها پرداخت می‌کند، در کنار این نانوایی‌های دولتی، تعدادی هم نانوایی‌ آزادپز وجود دارد که وزارت سمت نیز باید بر امور آنان نظارت داشته باشد.

سخنگوی دولت در خصوص سفر رئیس‌جمهور به تبریز نیز گفت: سفرهای استانی رئیس‌جمهور رهآورد ارزشمندی برای مردم دارد.

وی افزود: رئیس‌جمهور دستور داده است ۹۶۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی اختصاص یابد و سازمان مدیریت نیز موظف شد که منابع این طرح‌ها را صد درصد تخصیص دهد.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و پیمانکاران گفت: بدهی پیمانکاران در حال تقلیل است و ابلاغیه رئیس‌جمهور مبنی بر صرفه‌جویی شش هزار میلیاردی از اعتبارات جاری و افزایش آن به اعتبارات عمرانی نیز در همین راستاست تا بتوانیم مطالبات پیمانکاران را بدهیم.

نوبخت در مورد تاکید رهبری نسبت به تحصیل افاغنه گفت: این یک اقدام سنجیده و از جهت انسان‌دوستانه، قابل افتخار است و دولت خود را موظف می‌داند که دستور رهبری را با دقت به سرانجام برساند.

وی در خصوص برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز گفت: این موضوع اراده بانک مرکزی است و در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده است و از آنجا به دستگاه‌های نظامی و انتظامی ابلاغ شد که با بانک مرکزی در این راستا همکاری داشته باشند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: این حق بانک مرکزی است که برای صیانت از حقوق مردم و سپرده‌گذاران نظارت داشته باشد.

وی همچنین در خصوص خبرهایی مبنی بر ورشکستگی تعدادی از موسسات مالی، گفت: این موضوع صحت ندارد. بانک مرکزی نظارت‌های لازم را دارد و در این نظارت ابتدا چتر حمایتی خود را بر حقوق سپرده‌گذاران برافراشته می‌کند و سپس اقدامات قانونی خود را انجام می‌دهد.