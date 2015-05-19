به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما با بیان اینکه در قانون اجازه حذف یارانه افرادی که غیرنیازمند شناخته شده اند داده شده است، اظهارداشت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد کسانی که یارانه شان حذف می شود، به ۶ میلیون نفر می‌رسد.



وی گفت: رئیس جمهور سفارش کرده که دهک‌های میانی و پایین در اقدام حذف یارانه‌ها آسیب نبینند و مسائلی مانند بیمه و تأمین اقلام مهم و ضروری سبد خانوار در این حذف و اضافه ها لحاظ شود.



ربیعی افزود: این طرح تا مدتی آزمایشی خواهد بود که ضعف‌های آن شناسایی شود، به همین دلیل از اقشار سطح بالای جامعه شروع کرده ایم که در این مسیر با خطاهای کوچک و ناچیزی روبرو شدیم.



وی با بیان اینکه جهت گیری این اقدام روی هم رفته صحیح و مناسب بوده است، تصریح کرد: طبقات پایین و دهک‌های کم درآمد نگران نباشند، زیرا نه تنها یارانه شان کم نمی شود بلکه افزایش هم می یابد و سبد غذایی آنها تقویت خواهد شد.