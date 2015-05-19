۲۲ داور برای قضاوت مسابقات انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور طی روزهای ۳۱ اردیبهشتماه و اول خردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می شود.
بر اين اساس اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
۱- محمد ابراهیم امامی (تهران) رئیس کمیته داوران
۲- منصور کیانی (کرمانشاه) سرپرست فنی و ژوری
۳- علی زارع شریف (اصفهان) ژوری
۴- فریدون عابدین نژاد (البرز) ژوری
۵- جواد کریمی (تهران) داور درجه یک بین المللی
۶- مسعود رستمی پور (تهران) داور درجه یک بین المللی
۷- ناصر فروتن (توابع تهران) داور درجه یک بین المللی
۸- موسی بابایی (مازندران) داور درجه یک بین المللی
۹- رمضانعلی رمضان نژاد (مازندران) داور درجه یک بین المللی
۱۰- سد محمد افتخاریان (البرز) داور درجه یک بین المللی
۱۱- علی اکبر صوفی (تهران) داور درجه دو بین المللی
۱۲- ابوالفضل سبزعلی (توابع تهران) داور درجه دو بین المللی
۱۳- کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) داور درجه دو بین المللی
۱۴- محمودرضا ستوده (لرستان) داور درجه دو بین المللی
۱۵- ابراهیم رادمرد (گیلان) داور درجه دو بین المللی
۱۶- نیما صادقی (مازندران) داور درجه دو بین المللی
۱۷- محمد حدادی (گلستان) داور درجه ۳ بین المللی
۱۸- سعید عباسی (توابع تهران) داور درجه ۳ بین المللی
۱۹- سیامک گودرزی (فارس) داور درجه ۳ بین المللی
۲۰- عمران جباری (مرکزی) داور درجه ۳ بین المللی
۲۱- محسن جلیلیان (خوزستان) داور درجه ۳ بین المللی
۲۲- محمدحسین یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری) داور درجه ۳ بین المللی
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