۲۲ داور برای قضاوت مسابقات انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور طی روزهای ۳۱ اردیبهشت‌ماه و اول خردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می شود.

بر اين اساس اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

۱- محمد ابراهیم امامی (تهران) رئیس کمیته داوران

۲- منصور کیانی (کرمانشاه) سرپرست فنی و ژوری

۳- علی زارع شریف (اصفهان) ژوری

۴- فریدون عابدین نژاد (البرز) ژوری

۵- جواد کریمی (تهران) داور درجه یک بین المللی

۶- مسعود رستمی پور (تهران) داور درجه یک بین المللی

۷- ناصر فروتن (توابع تهران) داور درجه یک بین المللی

۸- موسی بابایی (مازندران) داور درجه یک بین المللی

۹- رمضانعلی رمضان نژاد (مازندران) داور درجه یک بین المللی

۱۰- سد محمد افتخاریان (البرز) داور درجه یک بین المللی

۱۱- علی اکبر صوفی (تهران) داور درجه دو بین المللی

۱۲- ابوالفضل سبزعلی (توابع تهران) داور درجه دو بین المللی

۱۳- کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) داور درجه دو بین المللی

۱۴- محمودرضا ستوده (لرستان) داور درجه دو بین المللی

۱۵- ابراهیم رادمرد (گیلان) داور درجه دو بین المللی

۱۶- نیما صادقی (مازندران) داور درجه دو بین المللی

۱۷- محمد حدادی (گلستان) داور درجه ۳ بین المللی

۱۸- سعید عباسی (توابع تهران) داور درجه ۳ بین المللی

۱۹- سیامک گودرزی (فارس) داور درجه ۳ بین المللی

۲۰- عمران جباری (مرکزی) داور درجه ۳ بین المللی

۲۱- محسن جلیلیان (خوزستان) داور درجه ۳ بین المللی

۲۲- محمدحسین یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری) داور درجه ۳ بین المللی