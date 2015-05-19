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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

لیگ برتر كشتی باشگاه‌های کشور؛

۲۲ داور برای قضاوت مسابقات انتخاب شدند

۲۲ داور برای قضاوت مسابقات انتخاب شدند

اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور طی روزهای ۳۱ اردیبهشت‌ماه و اول خردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می شود.

بر اين اساس اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

۱- محمد ابراهیم امامی (تهران) رئیس کمیته داوران

۲- منصور کیانی (کرمانشاه) سرپرست فنی و ژوری

۳- علی زارع شریف (اصفهان) ژوری

۴- فریدون عابدین نژاد (البرز) ژوری

۵- جواد کریمی (تهران) داور درجه یک بین المللی

۶- مسعود رستمی پور (تهران) داور درجه یک بین المللی

۷- ناصر فروتن (توابع تهران) داور درجه یک بین المللی

۸- موسی بابایی (مازندران) داور درجه یک بین المللی

۹- رمضانعلی رمضان نژاد (مازندران) داور درجه یک بین المللی

۱۰- سد محمد افتخاریان (البرز) داور درجه یک بین المللی

۱۱- علی اکبر صوفی (تهران) داور درجه دو بین المللی

۱۲- ابوالفضل سبزعلی (توابع تهران) داور درجه دو بین المللی

۱۳- کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) داور درجه دو بین المللی

۱۴- محمودرضا ستوده (لرستان) داور درجه دو بین المللی

۱۵- ابراهیم رادمرد (گیلان) داور درجه دو بین المللی

۱۶- نیما صادقی (مازندران) داور درجه دو بین المللی

۱۷- محمد حدادی (گلستان) داور درجه ۳ بین المللی

۱۸- سعید عباسی (توابع تهران) داور درجه ۳ بین المللی

۱۹- سیامک گودرزی (فارس) داور درجه ۳ بین المللی

۲۰- عمران جباری (مرکزی) داور درجه ۳ بین المللی

۲۱- محسن جلیلیان (خوزستان) داور درجه ۳ بین المللی

۲۲- محمدحسین یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری) داور درجه ۳ بین المللی

کد مطلب 2584117

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