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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا

مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا در سال ۲۰۱۴ میلادی به یک تریلیون و ۳۴۱ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل از آن، از رشد ۶.۲ درصدی برخوردار بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، کشورهای در حال توسعه آسیایی بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص دادند و گوی سبقت را از آمریکا که به عنوان بزرگترین کشور سرمایه گذار است را ربودند.

کشورهای در حال توسعه آسیایی ۴۴۰ میلیارد دلار در خارج از مرزهای خود سرمایه گذاری کردند و بعد از آن، منطقه آمریکای شمالی با ۳۹۰ میلیارد دلار و و اروپا با ۲۸۰ میلیارد دلار جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مجموع برآورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته میلادی یک تریلیون و ۳۴۱ میلیارد دلار گزارش شده که در مقایسه با سال ۲۰۱۳ میلادی از رشد ۶.۲ درصدی برخوردار شده است.

البته در میان کشورها جهان آمریکا با ۳۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه نخست قرار گرفت و بعد از آن هنگ کنگ و چین به ترتیب با ۱۵۰ و ۱۱۶ میلیارد دلار در مرتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

 

کد مطلب 2584119
علیرضا کمندی

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