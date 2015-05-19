دست اندازی به عرصه های تاریخی مازندران غیر قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا صبح سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی موزه گفت: در بحث حفاظت برای هر ۱۰ اثر یک نیروی حفاظتی وجود دارد و علارغم کارنامه درخشان این نیروها شرایط حفاظت در مازندران مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه در ۸ سال گذشته هزار و ۴۹۲ نفر در بخش جرائم آثار تاریخی و باستانی کشف شده است، اظهارداشت: دست اندازی به عرصه های تاریخی و فرهنگی استان بسیار وحشتناک است.

وی با اعلام اینکه مهمترین اقدام در حفاظت آثار تاریخی و باستانی ثبت آنهاست، افزود: از ۲ هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی مازندران حدود ۶۰۰ اثر تاکنون به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه باید جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان را حفظ کرد، اذعان داشت: سال جاری سال معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی، بحث میراث فرهنگی و گفتگوی با هنرمندان صنایع دستی است.

بزرگ نیا با بیان اینکه عدم توجه به صنایع دستی این هنر را تبدیل به کاردستی خواهد کرد، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر توجه خوبی به هنرمندان صنایع دستی مازندران شده است.

وی با اعلام اینکه احیای هنر و سنت های گذشته و ثبت جهانی آثار از برنامه های سال جاری این اداره کل است، اظهارداشت: در حال حاضر یک اثر از مازندران ثبت جهانی شده در حالیکه این استان قابلیت ثبت حدود ۳ اثر در سازمان جهانی یونسکو دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اعلام اینکه قله دماوند قابلیت ثبت اثر جهانی را دارد، افزود: در کشور نیز عزم ملی برای این اثر طبیعی وجود دارد.

بزرگ نیا با اشاره به اینکه مازندران در برگزاری جشنواره اقوام کشورهای حاشیه دریای خزر پیشگام بوده است، افزود: بی توجهی به این امر موجب برگزاری هر ساله این جشنواره در استان گلستان شده است و در صدد احیای مجدد انجمن های میراث فرهنگی در مازندران هستیم.

بزرگ نیا با بیان اینکه این اداره کل با همکاری شهرداری ها درصدد حفظ بافت های تاریخی و باستانی در شهرها هستیم، اظهارداشت: در پروژه های بزرگ مجری طرح ها باید مطالعات تاریخی را انجام دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در خصوص موزه، اذعان داشت: امروز در دنیا موزه از شی محوری به نگاه محوری تبدیل شده است.

بزرگ نیا با اعلام اینکه موزه نیما بعنوان یکی از برترین موزه ها در گردآوری آثار در کشور معرفی شده است، تصریح کرد: کارکرد موزه ها کاملا متفاوت است و می توان بسیاری از خانه ها را کانون تجمع اهالی هنر قرار داد.

وی یکی از برنامه های میراث بحث حفاظت الکترونیکی در موزه ها عنوان کرد و افزود: در توسعه موزه در روستاها در منطقه دو هزار در انتظار واگذاری زمین از منابع طبیعی و موزه ۸ هکتاری رامسر که هنوز اعتبار آن محقق نشده است.

وی بیان کرد: مازندران دارای ۳۹ هزار سکه است که با این تعداد می توان ۵۰ موزه در استان بعنوان موزه سکه ها راه اندازی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به راه اندازی موزه پست و محیط زیست در استان، اشاره کرد و افزود: با اعتبارات این اداره کل درصدد راه اندازی مجموعه موزه حیات وحش در استان هستیم.