خادمان زبان و ادب فارسي در راولپندي تجليل مي شوند

به گزارش مهر، دراين نشست فعاليتهاي انجام شده مرتبط با زبان فارسي دردانشكده هاي راولپندي نيز مورد بررسي قرار گرفت.

مهرداد رخشنده وابسته فرهنگي و مسوول خانه فرهنگ كشورمان در راولپندي طي سخناني محورها و موضوعاتي را كه اين نمايندگي تاكنون در زمينه آموزش زبان فارسي انجام داده است، برشمرد.

در اين نشست نهايي كردن تاريخ برگزاري اردوي تفريحي و آموزشي استادان زبان و ادب فارسي، اعلام اسامي دانشجويان و دانش آموزان برتر زبان فارسي در دانشكده هاي راولپندي و اعلام برنامه هاي بزرگداشت حافظ، بررسي شد.

تاكيد برحضور پررنگ استادان درمراسم بزرگداشت خادمين زبان وادب فارسي و برگزاري نشست هاي ادبي درشهرهاي اطراف راولپندي توسط مدرسين زبان و ادب فارسي از ديگر محورهاي مورد بحث در اين نشست بود.

براساس گزارشي ديگر، مهرداد رخشنده وابسته فرهنگي و مسئول خانه فرهنگ كشورمان درراولپندي درديدار با " راجه جاويد اخلاص " شهردارراولپندي و راههاي توسعه هاي همكاري هاي فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار داد.

شهردارراولپندي نيز دراين نشست آمادگي خود را دربرگزاري فعاليتهاي مشترك فرهنگي با خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد و گفت : ما به دوستي با جمهوري اسلامي ايران افتخار مي كنيم.

وابسته فرهنگي كشورمان درراولپندي نيز دراين ملاقات به تشريح فعاليتهاي اين نمايندگي فرهنگي پرداخت و آمادگي خود را براي همكاريهاي فرهنگي با شهرداري راولپندي اعلام كرد .