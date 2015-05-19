سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره ذخیره سازی میعانات گازی ایران روی آب در داخل نفتکش‌ها را مشکلات فنی در یک پالایشگاه چینی اعلام کرد و گفت: به دلیل مشکلات فنی که در این پالایشگاه چینی به وجود آمده، این مشتری میعانات گازی ایران فعلا نمی تواند محموله های خود را برداشت کند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مشکلی برای فروش، بازاریابی و صادرات محموله های میعانات گازی ایران وجود ندارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت حل مشکلات فنی این پالایشگاه چینی محموله‌های روی آب میعانات گازی به این واحد پالایشگاهی در چین تحویل داده شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با وجود ذخیره روی آب میعانات گازی اما هم اکنون ایران هیچ گونه نفت بدون مشتری و بر روی آبی ندارد، بیان کرد: در شرایط فعلی و با وجود پابرجا ماندن تحریم‌ها اما تاکنون مشکلات تامین پوشش بیمه و کشتی‌های حمل دریایی نفت خام صادراتی ایران به طور کامل حل و فصل شده است.

قمصری با بیان اینکه تنها مشکلات ناشی از انتقال ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی باقی مانده است، اظهارداشت: امیدواریم به زودی این مشکلات ارزی هم توسط بانک مرکزی ایران حل و فصل شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران همچنین در خصوص احتمال افزایش قیمت جهانی نفت خام در آینده ای نزدیک گفت: هم اکنون پالایشگرهای جهان به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام از قیمت طلای سیاه رضایت ندارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه به نظر می‌رسد قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۸۰ دلار منجر به رضایتمندی پالایشگاه‌های جهان شود، افزود: در حال حاضر بازار نفت در حال مدیریت است و عوامل مختلف در کاهش یا افزایش قیمت نفت خام نقشی بازی نمی کنند.

این دیپلمات شرکت نفت ایران خاطرنشان کرد: برآوردها و پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تا اواخر سال جاری میلادی و حتی سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت خام به بیش از بشکه‌ای ۷۰ دلار افزایش نمی یابد.

در همین حال، رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با رویترز، گفته بود: هم اکنون کمتر از ۱۰ میلیون بشکه نفت در نفتکش ها ذخیره کرده‌ایم که در صورت رفع تحریم‌ها، آنها را روانه بازار جهانی خواهیم کرد.