باشگاه خبرنگاران نوشت: رستورانی در نیجریه بدون اطلاع مشتریان، گوشت انسان برایشان سرو کرده و مدتها به همین شکل درآمد کسب می‌کرد. اغلب ساکنان محلی متوجه رفت و آمدهای مشکوک در قسمت آشپزخانه رستوران شده بودند و پس از گزارش دادن به پلیس، حقیقت ماجرا برملا شد.

پلیس شهر کوچک آنامبرا در بدو ورود به آشپزخانه با سر بریده مردی مواجه شد که هنوز خون از آن می‌رفت. تحقیقات بعدی نشان داد غذاهای این رستوران با گوشت انسان برای مشتریان تهیه می‌شد و قیمتی چند برابر بیشتر از گوشت حیوانی برای آن درنظر گرفته شده بود.

پلیس نیجریه ۱۰ نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر و رستوران را پلمپ کرد.