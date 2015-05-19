شناسایی سایت دروغین همسریابی/ کلاهبرداری از ۲۰۰۰ متقاضی ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج كاظمی، افزود: مجرمان در پوشش راه‌اندازی این گونه سایت‌ها اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران می کنند‌؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود حتی الامكان از مراجعه به سایت‌های غیر معتبر و نیز پرداخت وجوه و تبادل مالی خودداری کنند.

وی از کاربران خواست در هنگام پرداخت‌های الکترونیکی، آدرس‌های اینترنتی درگاه‌های بانکی را کنترل نمایند و به نام «وب سایت» باز شده به عنوان درگاه بانك مورد نظر و همچنین به آدرس HTTPS:// در ابتدای نام سایت دقت كافی داشته باشند.

وی در ادامه از شناسایی یك سایت غیر قانونی همسر‌یابی با انجام كارهای تخصصی و فنی پلیس فتا خبر داد و گفت: متهم با این ترفند كاربران را به صفحات درگاه جعلی بانك راهنمایی و اطلاعات حساب حدود ۲۰۰۰ متقاضی ازدواج را به سرقت برده است.

سرهنگ كاظمی با اشاره به دستگیری متهم، مبلغ كلاهبرداری شده را تا كنون چند صد میلیون تومان اعلام كرد و افزود: پرونده برای شناسایی مالباختگان و دستگیری همدستان احتمالی در دست بررسی و پیگیری نهایی است.

رئیس مركز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری در ادامه گفت: هموطنان عزیز می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشكوك، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش کنند تا ماموران بتوانند بلافاصله با كلاهبرداران و ناامن كنندگان فضای مجازی برخوردهای لازم را داشته باشند.