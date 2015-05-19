قوه قضائیه در برابر انتقادات سعه صدر بیشتری نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و با تشکر از رهبر فرزانه انقلاب به دلیل فرمایشات امیدبخش ایشان در دیدار اردیبهشت ماه با کارگران اظهار داشت: این فرمایشات را به مثابه سرمایه، توتیای چشم می‌کنیم و چراغ راه آینده قرار می‌دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مهم کارگران، اجازه راهپیمایی در روز جهانی کارگر است، افزود: در همه جهان به استثنای آمریکا، برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مطابق با اول ماه مه به‌عنوان یک رسم شناخته شده است که در این روز کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی به سمت میادین اصلی شهر حرکت می کنند.

محجوب ادامه داد: کارگران در این روز در همه جهان ضمن تجلیل از همه معدنچیانی که در اول مه ۱۸۸۶ میلادی در مقابل پلیس هتاک و متجاسر آمریکا ایستادند و برخی از آنها کشته و زخمی شدند، حقوق صنفی خود را مطالبه می کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: در سال های اخیر با مانع تراشی برخی مجریان دولتی برای راهپیمایی روز کارگر روبرو بوده ایم و در ۶ سال اخیر نیز هیچگونه راهپیمایی برگزار نشده است و امسال نیز در این رابطه با موانعی روبرو بوده ایم؛ امیدواریم کسانی که در این عرصه مسئولیت دارند، مسئولانه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: کارگران نسبت به وضعیت دستمزدهای خود گلایه دارند، کارگران ساختمانی بازار کار خود را در اشغال خارجی ها می بینند و عموم کارگران از اجحاف های کارفرمایان گلایه‌مند هستند که لازم است نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

محجوب همچنین به برگزاری دادگاه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس به اتهام اقدامات تبلیغی علیه نظام در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: انتظار داریم قوه قضائیه در این موارد سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد و به حقوق نمایندگان توجه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر کسی زیرنویس و یا انتقادی را مطرح می کند، این در راستای حفظ حقوق مردم است و کسی هم که آن را منتشر می کند در راستای صیانت از حقوق مردم عمل کرده است و این در شرایطی است که آقای توکلی با این همه سوابق در انقلاب و از جمله در قوه قضائیه هدف چنین اتهاماتی قرار گرفته است.

محجوب تصریح کرد: انتظار این است که اساس کار همه ما و از جمله دستگاه قضایی حمایت از این فکر و مسیر باشد و نه تضعیف آن.