نوآوری فرهنگی در حوزه دانشجویی ضروری است

احمدرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره ملی نوآوری های فرهنگی دانشجویان با عنوان «از بارش تا رویش» برای اولین بار به همت جهاد دانشگاهی البرز در سطح دانشگاههای کشور برگزار شد.

فیروزی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و تشویق نوآوری فرهنگی در حوزه دانشجویی و ارائه الگوهای فرهنگی و نوآورانه در دانشگاهها برگزار شد.

وی در ادامه محورهای این جشنواره را اعلام کرد و گفت: برای دریافت آثار به جشنواره محورهای مختلفی در نظر گرفته شد. محور اول به «ساختار نوآورانه در حوزه فرهنگی» و «قالب ها و شیوه های نوآرانه فرهنگی» پرداخته بود.

فیروزی ادامه داد: «آثار و محصولات نوآورانه فرهنگی» «ایده های خلاقانه فرهنگی» از دیگر محورهای این جشنواره بود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز گفت: آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شد بلحاظ کیفی از سطح بالایی برخردار بود.

وی در ادامه افزود: در بخش ارائه ساختار نوآورانه دانشگاه شهرضای اصفهان با فعالیت در قالب تشکل ها، مجتمع رسانه ای در حوزه دانشجویی راه اندازی کردند که در نوع خود بی نظیر بود.

وی ادامه داد: از ۴۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره «از باران تا رویش» ۵۱ اثر حائز دریافت رتبه شدند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی البرز با اشاره به اینکه در حوزه نوآوری های فرهنگی در جامعه دانشجویی کار خاصی صورت نگرفته است، گفت: جشنواره ملی نوآوری های فرهنگی دانشجویی با استمرار در برگزاری به ارائه الگوهای نوآورانه فرهنگی خواهد پرداخت.

گفتنی است؛ جشنواره ملی نوآوری های فرهنگی دانشجویان با عنوان «از بارش تا رویش» به همت جهاد داشگاهی استان البرز روز گذشته در دانشکده خوارزمی کرج به کار خود پایان داد.