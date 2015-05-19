برگزاری رزمایش «شیر آماده» با حضور ۱۸ کشور در اردن‎

خبرگزاری مهر-گروه سیاست: رزمایش «شیر آماده» با شرکت ۱۰ هزار نیروی نظامی از ۱۸ کشور از جمله کشورهای عضو ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به رهبری آمریکا در اردن از پنجم ماه میلادی جاری در حال برگزاری است و تا امروز سه شنبه ۱۹ می ادامه دارد.



در مرحله نهایی این رزمایش که شامل بخش های هوایی، دریایی و زمینی می شود کلیه ی تاکتیک های مربوط به جنگ های نوین تمرین شد.

در این مرحله جنگنده های F-۱۶ نیروی هوایی اردن به اهداف ثابت و متحرک شلیک کردند همچنین بمب افکن های B-۵۲ آمریکایی نیز اهداف از پیش تعیین شده را بمباران نمودند.

اردن در این رزمایش سامانه راکت انداز خود را که ایالات متحده در اختیار ارتش این کشور قرار داده را آزمایش و ارزیابی کرد. این سامانه که M۱۴۲ HIMARS نام دارد یک لانچر راکت انداز هدایت پذیر است که قابلیت شلیک ۶ راکت را در هر بار شلیک دارد.

بمباران استحکامات دشمن فرضی و پاک سازی مسیر نیروهای زمینی بخش دیگری از این رزمایش بود که توسط بالگردهای کبرا اردن و آپاچی آمریکایی صورت گرفت.



ژنرال ریک ماتسون فرمانده نیروهای آمریکایی شرکت کننده، مدعی شد برگزاری این رزمایش بیانگر اهداف مشترک بین این ۱۸ کشور برای ثبات در منطقه است.

گفتنی است اگرچه آمریکا و برخی همپیمانان غربی و عربی آن از چند ماه پیش با جار و جنجال بسیار و خبر سازی های رسانه ای، ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش را راه اندازی کردند اما در عمل کمترین مقابله را با اقدامات داعش داشته و حتی برخی اسناد غیر قابل انکار حکایت از کمک رسانی هواپیما های ائتلاف به نیروهای داعش دارد.