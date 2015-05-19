به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری "همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر" با محوریت اندیشه و آثار آیت الله محمد صادقی تهرانی که در دفتر این مفسر قرآن کریم برگزار شد، اظهار کرد: جامعه العلوم القرآن، فارق از رویکرد سیاسی بر مبنای اندیشه قرآنی و نشر آثار آیت الله محمد صادق تهرانی تأسیس شده است.

وی ادامه داد: این استاد حوزه علمیه با مجاهدت بیش از نیم قرن در بیشتر کشورهای اسلامی، با کاوش عمیق و ناب قرآنی برای یادآوری حجیت مستمر قرآن و تألیف کتب در عرصه اصول و ادیان بر پایه قرآن و سنت، بنیانی نوین بر بیداری قرآنی در تاریخ معاصر پی ریزی کرد.

مسئول برگزاری همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر با بیان اینکه این همایش در سال گذشته دو بار برگزار شد، افزود: همایش امسال نیز با حضور جمعی از محققین و اندیشمندان با رویکرد تفسیر قرآن بر قرآن بر مبنای تفسیر الفرقان، روز پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح در پژوهشگاه امام خمینی(ره) جنب مرقد امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

صادقی تهرانی با اشاره به اینکه طی یک فراخوان ۸۰ اثر به دبیرخانه رسیده است، عنوان کرد: ۵۰ مقاله توسط هیئت داوران برگزیده شده که ۳۰ مقاله به چاپ می‌رسد و ۶ مقاله نیز در روز همایش ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه حجت الاسلام سید حسن خمینی در این همایش سخنرانی می‌کند، تصریح کرد: در این مراسم از کتاب اصول استنباط به عنوان مبنا و روش فقهی آیت الله محمد صادق تهرانی رونمایی می‌شود.