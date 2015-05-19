ایجاد تعامل هم افزا میان اجتماعات نخبگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در اولین نشست شورای علمی نخبگان استان اظهارداشت: تدوین نقشه راه و تدوین راهبردهای کلان توسعه ای استان در گرو همکاری و همیاری نخبگان فکری و مدیران اجرایی است.

وی افزود: شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان ونیز ایجاد ارتباط دوسویه بین دانشگاهها و دستگاههای دولتی و خصوصی می تواند به توسعه استان کمک نماید که باید در دستور کار شورای علمی نخبگان قرار گیرد.

استاندار ایلام با بیان اینکه بنیاد نخبگان باید مهم ترین رویکرد خود را به شناسایی افراد نخبه، هدایت آنها به سمت تجاری سازی ایده ها و اختراعات و حمایت های مادی و معنوی از آنان قرار دهد ابراز داشت: علمی، دقیق و تخصصی بودن از یژگیهای نخبگان است که اگر با سیاستها و پیشرفت های جهانی همسو باشد در ثبت اختراعات و تجاری سازی ایده دچار روزمرگی نمی شویم.

وی گفت: پیشرفت جوامع مرهون پیشرفت علم و پیشرفت علم در سایه توجه به اختراعات ونواروی هاست که همه انها در توجه به نخبگان اجامعه وگرفتن ایده های انان، هدایت انها به سمت تجاری سازی و حمایت ویژه از انان امکانپذیر است.

محمدرضا مروارید بیان کرد: درجذب نخبگان باید سه فاکتور تخصص، خلاقیت و تاثیر گذاری در جامعه، مورد توجه قرار گیرد تا فتح قله های فناوری در سایه خودباوری و توجه به استعدادهای داخلی میسر شود.

وی افزود: باید تلاش کرد تا بنیاد نخبگان به مراکز علمی و پژوهشی دنیا ارتباط بیشتری داشته تا جوانان با استعداد ایرانی با آخرین فناوری ها و اطلاعات جدید دست پیدا کنند.