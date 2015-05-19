  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مصوبه شورای فنی با توجه به اهمیت رقابتهای جهانی تدوین شد

مصوبه شورای فنی با توجه به اهمیت رقابتهای جهانی تدوین شد

عضو شورای فنی تیم‌های ملی اعلام کرد تصمیمات اعضای شورا با توجه به حساسیت و اهمیت رقابتهای جهانی 2015 آمریكا و كسب سهمیه‌های المپیک اتخاذ و تدوین شده است.

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیمات شورای فنی تیم‌های ملی، ضمن تایید این مطلب اظهارکرد: رقابتهای جهانی امسال به دلیل كسب سهمیه بازی‌های المپیك 2016 ریو از اهمیت و حساسیت زیادی برای تمامی مدعیان جهان برخوردار است و ما نیز باید با برنامه‌ای جامع و هوشمندانه گام در این میدان بگذاریم.

وی تصریح كرد: بدین ترتیب اعضای شورای فنی تیم‌های ملی كشتی آزاد و فرنگی پس از نشست روز گذشته، مصوبه مشتركی را تنظیم و نهایی كردند تا رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی طبق یك چارچوب قانونمند و عادلانه برگزار شود.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی كشتی جهان افزود: با اجرای این مصوبه جدید نه تنها اصل فرایند انتخابی تیمهای ملی رعایت می‌شود بلكه بهترین بازده و نتیجه را در پایان مسابقات خواهیم داشت و از تمام پتانسیل موجود برای حضوری قدرتمند در رقابتهای جهانی استفاده خواهیم كرد.

جوادی در پایان گفت: در مصوبه مشترك شورای فنی كشتی آزاد و فرنگی مقرر شده تا مدال آوران رقابتهای جهانی و همچنین مردان طلایی بازی‌های آسیایی به گونه‌ای دیگر با حریفان خود مصاف می كنند كه این تصمیم با توجه به اجرای عدالت و همچنین رعایت تمامی اصول فرایند رقابتهای انتخابی اتخاذ شده است.

رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریكا طی روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2584153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها