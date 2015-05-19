مصوبه شورای فنی با توجه به اهمیت رقابتهای جهانی تدوین شد

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیمات شورای فنی تیم‌های ملی، ضمن تایید این مطلب اظهارکرد: رقابتهای جهانی امسال به دلیل كسب سهمیه بازی‌های المپیك 2016 ریو از اهمیت و حساسیت زیادی برای تمامی مدعیان جهان برخوردار است و ما نیز باید با برنامه‌ای جامع و هوشمندانه گام در این میدان بگذاریم.

وی تصریح كرد: بدین ترتیب اعضای شورای فنی تیم‌های ملی كشتی آزاد و فرنگی پس از نشست روز گذشته، مصوبه مشتركی را تنظیم و نهایی كردند تا رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی طبق یك چارچوب قانونمند و عادلانه برگزار شود.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی كشتی جهان افزود: با اجرای این مصوبه جدید نه تنها اصل فرایند انتخابی تیمهای ملی رعایت می‌شود بلكه بهترین بازده و نتیجه را در پایان مسابقات خواهیم داشت و از تمام پتانسیل موجود برای حضوری قدرتمند در رقابتهای جهانی استفاده خواهیم كرد.

جوادی در پایان گفت: در مصوبه مشترك شورای فنی كشتی آزاد و فرنگی مقرر شده تا مدال آوران رقابتهای جهانی و همچنین مردان طلایی بازی‌های آسیایی به گونه‌ای دیگر با حریفان خود مصاف می كنند كه این تصمیم با توجه به اجرای عدالت و همچنین رعایت تمامی اصول فرایند رقابتهای انتخابی اتخاذ شده است.

رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ آمریكا طی روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در تهران برگزار می شود.