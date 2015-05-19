شهنازی دستاوردهای میزبانی اجلاس شورای المپیک آسیا را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین نشست اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا طی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. در همین راستا شاهرخ شهنازی طی نشست خبری که امروز سه شنبه در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، دستاوردهای این اجلاس را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه در جریان بازی‎های آسیایی کره جنوبی، پیشنهاد برگزاری اجلاس شورای المپیک آسیا در ایران به شیخ احمد الصباح داده شد، اظهار کرد: بعد از پذیرفته شدن این پیشنهاد، ستاد برگزاری اجلاس را اواسط دی ماه سال گذشته تشکیل دادیم. مسئولیت این ستاد به لحاظ اجرایی به من داده شد و از همان زمان فعالیت های خود را برای برگزاری هر چه بهتر اجلاس آغاز کردیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه اجلاس اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا دستاوردهای خوبی برای ورزش ایران به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: برگزاری این اجلاس از نظر سیاسی آثار خوبی در فضای رسانه‎ای جهان می تواند برای ما داشته باشد. افرادی که برای شرکت در این اجلاس به ایران سفر می کنند، به هنگام بازگشت قطعا دید متفاوتی نسبت به کشورمان خواهند داشت و می توانند آن را در کشور خود انعکاس دهند.

شهنازی تاکید کرد: یکی دیگر از اتفاقات مهم به واسطه برگزاری اجلاس شورای المپیک آسیا در ایران این است که به واسطه آن می توانیم حقایق انقلاب اسلامی ایران را در قالب دیپلماسی ورزش به گوش جهانیان برسانیم. این خود یکی از مهم‎ترین دستاوردها در این اجلاس خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در جریان برگزاری اجلاس شورای المپیک آسیا ۲۰ تا ۳۰ نشست جداگانه نیز برگزار خواهد شد، گفت: اگر می خواستیم هر یک از این نشست ها را به صورت جداگانه و در فواصل زمانی مختلف برگزار کنیم، متحمل هزینه های سنگین تری می شدیم، در حالیکه برگزاری این نشست ها در قالب اجلاس مورد نظر باعث صرفه جویی مالی است.

شهنازی همچنین با بیان اینکه معمولا اجلاس های اینچنینی در حاشیه مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک برگزار می شود، تاکید کرد: برگزاری مستقل اجلاس شورای المپیک آسیا توسط ایران قطعا باعث انعکاس بهتر نتایج آن خواهد شد.

وی همچنین در مورد هزینه هایی که کمیته ملی المپیک بابت برگزاری اجلاس OCA متحمل شده، اینچنین گفت: هزینه رفت و برگشت شرکت کنندگان در اجلاس به طور کامل توسط این شورا پرداخت می شود، تنها هزینه اسکان و غذا برعهده ما است که آن هم با توجه به اهمیت این رویداد و نتایج بزرگی که برای ورزش ما به همراه خواهد داشت، مبلغ خیلی زیادی نخواهد شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهایی که برگزاری اجلاس OCA در ایران برای ورزش کشورمان به همراه خواهد داشت، ایجاد ذهنیت مثبت برای آینده در جهت کسب کرسی های بین المللی در شورای المپیک آسیا و همچنین برعهده گرفتن میزبانی رویدادهای مختلف است. در همین راستا و طی مدت برگزاری اجلاس سعی می کنیم رایزنی های لازم را انجام دهیم.