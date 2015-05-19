مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه اولویت مشترک ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «رویداد» با حضور سردار رضا طلایی نیک، معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موضوع سفر وزیر دفاع به عراق پرداخت.

سردار رضا طلایی نیک با اشاره به سفر سردار دهقان، وزیر دفاع کشور به عراق گفت: این سفر بنا به دعوت وزیر دفاع عراق، انجام شده است و در پاسخ دعوت از وزیر دفاع عراق به ایران است که در دیماه انجام شده است.

وی در رابطه با اهمیت سفر وزیر دفاع به عراق، اظهار داشت: ما با عراق رابطه بسیار استراتژیک و نزدیکی را در همه زمینه ها داریم؛ از جمله در مناسبات سیاسی، دفاعی، اقصادی و همچنین در شرایطی این سفر انجام می شود که کشور دوست و همسایه عراق در حال جنگ با داعش و پدیده تروریسم است.

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اولویت مشترک ایران و عراق را مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در منطقه مطرح کرد و یادآور شد: از این جهت که ما در کمک به ملت و دولت عراق برای تحکیم امنیت داخلی و کمک به امنیت منطقه، هر کمک و امکانی که لازم بوده و تقاضا کرده باشند؛ همواره سعی کردیم در پشتیبانی از ملت و دولت عراق فعال باشیم.

وی به پیام سفر وزیر دفاع ایران به عراق اشاره و تصریح کرد: این سفر در این شرایط که ارتش عراق و نیروهای بومی به عنوان دو بازروی مکمل و پرتوان در مبارزه با داعش شرایط خاصی را پشت سر می گذارند، پیام روشنی دارد بر اینکه ایران در مبارزه با تروریسم همان طور که فرماندهی معظم کل قوا در روز عید مبعث فرمودند با تمام توان در صحنه است و ما در مبارزه با تروریسم هیچ تعارفی نداریم و از هر امکانی برای ریشه کنی تروریسم در منطقه در کشورهای دوست و همسایه کمک خواهیم کرد و در واقع مبارزه با تروریسم جزو استراتژی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

سردار طلایی نیک ادامه داد: البته در سفر قبلی وزیر دفاع عراق به ایران، توافقات لازم صورت گرفته و سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به عراق برای پیگیری و تحقق بخشیدن به همان توافقات قبلی است که بنا به تقاضا و دعوت همتای عراقی صورت گرفته است.

وی حفظ یکپارچگی و کمک به امنیت سازی در عراق را از اولویت های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کشور عراق بیان کرد و افزود: اگر دولت عراق نیاز به همکاری داشته باشد از سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران دولت عراق یک منطقه اطمینان بخشی را دارد، از این جهت که از سایر مرزهای عراق تروریست ها تغذیه و تقویت می شوند اما از سمت مرزهای ایران، فقط پشتیبانی و حمایت از دولت و ملت عراق برای مبارزه با تروریست است که صورت می گیرد.