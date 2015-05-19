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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

بیانیه سپاه عاشورا به مناسبت روز پاسدار:

پروژه سپاه هراسی ریشه در خنثی شدن توطئه های ضد ایرانی دشمنان دارد

پروژه سپاه هراسی ریشه در خنثی شدن توطئه های ضد ایرانی دشمنان دارد

تبریز – سپاه عاشورا در بیانیه ای بمناسبت روز پاسدار، اجرای پروژه سپاه هراسی از سوی دشمنان را نتیجه ناکامی آنها در توطئه های ضد ایرانی عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا در بیانیه که سه شنبه در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده است: سوم شعبان سالروز میلاد خجسته مولودی است که در پاسداری از حریم اسلام و قرآن سر از پا نشناخت و با تقدیم ۷۲ ستاره نورانی، آسمان تاریک تاریخ را روشنایی بخشید و به اعتبار همین پاسداری و صیانت از احکام نورانی اسلام ناب محمدی(ص) با دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) این روز خجسته، روز پاسدار نامیده شد.

در ادامه می خوانیم: حضرت امام خمینی(ره) با این الگوسازی خواستند مسیر حرکت انقلاب اسلامی ایران را برای سبزپوشان و پاسداران ترسیم کنند و این چیزی نبود جز این‌که سرنوشت مدافعان ولایت و اسلام به سرنوشت عاشورائیان گره‌ خورده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با همین افتخار از بدو تشکیل تا امروز در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی، فناوری و سازندگی در مقابله با دسیسه‌ها و توطئه‌های بی‌شمار استکبار جهانی و صهیونیستی علیرغم تقدیم هزاران شهید گلگون‌کفن لحظه‌ای غفلت نکرده و دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی را با شکست مفتضحانه مواجه ساخته است.

این بیانیه می افزاید: امروز اگر استکبار جهانی و صهیونیسم با توسل به رسانه‌های فراگیرشان تلاش می‌کنند با راه‌اندازی پروژه سپاه هراسی، چهره نورانی سپاه را مخدوش سازند، ریشه در کینه دیرینه‌ای دارد که نتوانسته‌اند به مطامع دنیوی و منافع شیطانی خود در تمام حوزه‌ها نائل شوند و خیال می‌کنند با تخریب جایگاه معنوی سپاه می‌توانند به آمال شیطانی خود دست یازند و به اعتبار توانمندی‌های سپاه در حوزه فناوری موشکی و تسلیحات نظامی در مقابل عظمت ایران اسلامی بعد شکست از اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، سر تسلیم فرود آورده و پشت میز مذاکره نشسته اند چرا که به‌خوبی دریافته است که نقشه راه سپاه، کربلاست و شهادت غایت آمال پاسدارانی است که با سالار شهیدان پیوندی ناگسستنی در دفاع از حریم ولایت بسته‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اینک سپاه عاشورا ضمن عرض تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه به ‌ویژه میلاد مسعود سیدالشهدا حضرت امام حسین(ع) بر تمامی شیعیان بویژه پاسداران و سبزپوشان انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر پیمان می‌بندد که دوشادوش نیروهای متعهد و دلسوز مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزهای معنوی و جغرافیایی نظام اسلامی لحظه‌ای غفلت نکرده و در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی که در رأس آن‌ها ولایت‌فقیه است تا آخرین قطره خون از پای نخواهد نشست و حسرت اجرای دموکراسی دروغین استکبار جهانی را در منطقه خاورمیانه بر دلشان خواهد گذاشت و زمینه را برای ظهور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) در رکاب فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) فراهم خواهد ساخت.

این بیانیه در پایان تصریح می کند: به امید این که روزی آزادمردان جهان شاهد حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) باشند و دنیا از لوث وجود منحوس مستکبران و زورگویان جهانی پاک گردد، «باش تا صبح دولتش بدمد     کاین هنوز از نتایج سحر است».

کد مطلب 2584179

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