رئیس شورای المپیک آسیا با هواپیمای شخصی به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین اجلاس شورای المپیک آسیا طی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. در همین راستا میهمانانی از کشورهای مختلف به ایران سفر می کنند که یکی از آنها شیخ احمد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا است.

وی صبح روز پنجشنبه و ساعتی پیش از آغاز رسمی اجلاس با هواپیمای شخصی خود به تهران سفر می کند. وی پس از استقبال رسمی مسئولان کمیته ملی المپیک به طور مستقیم راهی هتل آزادی می شود تا با حضور وی اجلاس شورای المپیک آسیا به صورت رسمی آغاز شود.

شیخ احمد الصباح طی مدت زمان حضور در ایران، علاوه بر شرکت در اجلاس (OCA )، یک نشست خبری برگزار خواهد کرد. وی همچنین با حضور در کمیته ملی المپیک، من دیدار با کیومرث هاشمی و اعضای هیات اجرایی، از ساختمان این کمیته دیدن می کند، سپس به محل وزارت ورزش و جوانان می رود تا دیداری با محمود گودرزی داشته باشد.

حضور در آکادمی تیم های ملی فوتبال به منظور دیدار با ۱۶ نفر از روسا و دبیران فدراسیون فوتبال کشورهای مختلف که عضو هیات اجرایی (OCA ) نیز هستند از دیگر برنامه های شیخ احمد الصباح است. این دیدار از آنجایی انجام می شود که وی اخیرا عضو هیات اجرایی فیفا شده است. بازدید از کاخ نیاوران یا کاخ سعد آباد دیگر برنامه ای است که برای رئیس OCA در نظر گرفته شده است.