به گزارش خبرنگار مهر، سعید مدنی در حاشیه رونمایی از ۴ مدل خودروی چینی در جمع خبرنگاران گفت: خودروی ۱۰۰ درصد ایرانی ۲۳۲ در نیمه دوم سال جاری وارد بازار می‌شود، این در شرایطی است که ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در اختیار دارد، چراکه با ۲۵ کشور مرز مشترک دارد، بنابراین تلاش داریم که علاوه بر مشارکت با خارجی‌ها بازارهای صادراتی کشورهای اطراف را نیز در اختیار بگیریم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور این خودروساز در فرآیند خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در فرصت دیگری درخصوص فوتبال صحبت خواهم کرد، ضمن اینکه باید حضور سایپا در فرایند خرید این دو باشگاه را از سازمان خصوصی‌سازی سئوال کنید. امروز بنا است تنها درخصوص تولید خودروی چینی برلیان صحبت شود.

احتمال افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو

مدنی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ارائه درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، گفت: قیمت خودرو باید با مصوبه شورای رقابت صورت گیرد، این در شرایطی است که افزایش حقوق و دستمزد نیز صورت گرفته و به طبع آن، افزایش قیمت خودرو باید اتفاق بیفتد اما همانند دوره‌های گذشته جهشی نخواهد بود.

مدنی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو است که بر این اساس، اسناد و مدارک قیمت تمام شده خود را به شورای رقابت اعلام کرده‌ایم که آنها در این رابطه بررسی و میزان افزایش قیمت را به ما ابلاغ کند اما به هر حال افزایش قیمت براساس اطلاعات دریافتی شورای رقابت محاسبه می‌شود.

مدنی تاکید کرد: امسال افزایش قیمت خودروهای سایپا کمتر از ۱۵ درصد خواهد بود که بستگی به نوع خودرو و میزان ارزبری آن درصد افزایش متفاوت است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با افزایش قیمت خودرو بازار را از دست نخواهید داد؟ خاطرنشان کرد: بازار را تحت کنترل داریم.

آغاز تولید آزمایشی ۴ مدل خودروی چینی

مدنی گفت: از چند سال قبل با توجه به تشدید تحریم‌ها مطالعه بر روی همکاری مشترک با چین را آغاز کرده‌ایم و بر این اساس یکی از برندهای مطرح این کشور را به عنوان پارتمر اولیه همکاری خود با چین برگزیده‌ایم، چراکه این شرکت سهامدار و همکار شرکت بی‌ام‌و آلمان است و به لحاظ کیفیت در بین خودروسازان چینی حرف اول را می‌زند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: براساس تست‌های صورت گرفته، این خودرو از جمله خودروهای با کیفیت کشور چین به شمار می‌رود که به کشورهای اروپایی نیز راه یافته است، بر این اساس ۲ مدل از این خودرو در سایپا و ۲ مدل دیگر در پارس‌خودرو تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: تولید آزمایشی این ۴ خودرو آغاز شده و به تدریج افزایش خواهد یافت به نحوی که در سال ۹۴، ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه از مجموعه این ۴ مدل تولید خواهد شد که با استقبال بازار تولید را افزایش خواهیم داد.

به گفته مدنی، قیمت مدل H۲۳۰ برلیان با گیربکس دستی ۳۷ میلیون تومان و مدل اتومات آن ۵۴ میلیون تومان است، ضمن اینکه ساخت داخل این خودرو را در حد ۱۵ درصد آغاز کرده و تا پایان سال جاری به ۳۰ درصد می‌رسانیم، ضمن اینکه برنامه داریم داخلی‌سازی این خودرو را به ۶۰ درصد برسانیم.

مدنی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درخصوص آغاز تولید خودروهای خارجی کشور با کمتر از ۳۰ درصد که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: البته این الزام برای خودروسازان در همکاری با خارجی‌ها برای داخلی‌سازی وجود دارد و به تدریج سطح داخلی‌سازی را به سطح مورد نظر وزارت صنعت خواهیم رساند.

به گفته مدنی، تعدادی از این خودروها پیش‌فروش شده و فروش این خودروها به تدریج افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، میزان سرمایه‌گذاری برای تولید این خودروها را ۶۰ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: در آینده به شکل «جوینت ونچر» یا شراکت در تولید با شرکت برلیان ادامه خواهیم داد.