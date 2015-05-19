آموزش موسیقی در فرهنگسراهای تهران از تعلیق درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی با اشاره به دیدار اخیر استادان موسیقی سنتی ایران با محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: پس از برگزاری جلسه‌های کارشناسی و بررسی‌های تخصصی، مقرر شد کلاس‌های آموزش موسیقی با نگرش تخصصی در تابستان ۹۴ در فرهنگسراهای ابن سينا، ارسباران، اشراق، انديشه، خاوران، فردوس (خانه فرهنگ نور) و ملل راه‌اندازی شود.

وی افزود: این تصمیم در ادامه فرآیند نگاه تخصصی سازمان به ساماندهی آموزش موسیقی است که با توجه به ارزیابی کارشناسانه، مشورت با استادان، تدوین شرح درس دوره‌های آموزشی، مطالعه و بررسی تعداد علاقه‌مندان و هنرجویان، امكانات مناسب آموزشی، فضای مناسب و فهرست استادان مورد تأييد مديريت موسيقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اتخاذ شده و آیین‌نامه اجرایی آن به زودی برای استفاده عموم علاقه‌مندان منتشر و اعلام می‌شود.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری با بیان اینکه بررسی روی سایر مراکز هنری سازمان و ساماندهی آموزش ادامه دارد، گفت: هنرجویان موسیقی می‌توانند در مناطق شمال، شمال غربی، غرب، شرق و مرکز تهران با مراجعه به مرکز آموزش فرهنگسراهای برگزیده در کلاس‌های آموزش موسیقی تخصصی ثبت نام و از اوایل تابستان در این کلاس‌ها شرکت کنند.