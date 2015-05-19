علی آبادی به اجلاس شورای المپیک آسیا دعوت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در شصت و ششمین اجلاس اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا که در تهران برگزار می شود از تمام اعضای این شورا در هیات اجرایی و کمیته ها و دیگر بخش ها دعوت شده تا در آن حضور داشته باشند، اما محمدعلی آبادی، رئیس پیشین کمیته ملی المپیک، به شرکت در این اجلاس دعوت نشده است و این در حالی است که وی نایب رئیس افتخاری OCA و یکی از اعضای هیات اجرایی است.

در همین رابطه شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست خبری امروز سه شنبه خود، گفت: ما تنها میزبان این اجلاس هستیم. ارسال تمام دعوتنامه ها به طور مستقیم از طرف OCA انجام شده است. در این مورد کمیته ملی المپیک ایران هیچ نقشی نداشت و تنها کسانی در اجلاس شرکت می کنند که دعوتنامه OCA به آنها رسیده باشد.