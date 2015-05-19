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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

با وجود عضویت در هیات اجرایی؛

علی آبادی به اجلاس شورای المپیک آسیا دعوت نشده است

علی آبادی به اجلاس شورای المپیک آسیا دعوت نشده است

رئیس پیشین کمیته ملی المپیک در حالی به شرکت در اجلاس شورای المپیک آسیا دعوت نشده که نایب رئیسی افتخاری این شورا را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در شصت و ششمین اجلاس اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا که در تهران برگزار می شود از تمام اعضای این شورا در هیات اجرایی و کمیته ها و دیگر بخش ها دعوت شده تا در آن حضور داشته باشند، اما  محمدعلی آبادی، رئیس پیشین کمیته ملی المپیک، به شرکت در این اجلاس دعوت نشده است و این در حالی است که وی نایب رئیس افتخاری OCA و یکی از اعضای هیات اجرایی است.

در همین رابطه شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست خبری امروز سه شنبه خود، گفت: ما تنها میزبان این اجلاس هستیم. ارسال تمام دعوتنامه ها به طور مستقیم از طرف OCA انجام شده است. در این مورد کمیته ملی المپیک ایران هیچ نقشی نداشت و تنها کسانی در اجلاس شرکت می کنند که دعوتنامه OCA به آنها رسیده باشد.

کد مطلب 2584191
زینب حاجی حسینی

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