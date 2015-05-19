صادرات روزانه نفت عربستان به ۸ میلیون بشکه نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، صادرات نفت عربستان سعودی در ماه مارس سال جاری میلادی به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسید، این در حالی است که این رکورد می تواند نشانه ای برای تقاضا بی سابقه جهانی باشد.

براساس اعلام اداره آمار عربستان، میزان صادرات نفت عربستان در ماه مارس به ۷ میلیون و ۸۹۸ هزار بشکه در روز رسید، همچنین این میزان در مقایسه با ماه ژانویه و فوریه به ترتیب از رشد ۴۲۴ و ۵۴۸ هزار بشکه ای در روز برخوردار است.

همچنین این مقدار صادرات عربستان در ماه مارس از نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی به بعد که ۷.۹۶۲ میلیون بشکه در روز گزارش شده است، بی سابقه است.

پیش از این «علی النعیمی» وزیر نفت عربستان اعلام کرده بود که تولید نفت این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی به ۱۰.۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود که بخشی از آن برای مصرف داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.