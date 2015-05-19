به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور طی روزهای ۳۱ اردیبهشتماه و اول خردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار میشود كه طی آن ۸ تیم در کشتی آزاد و ۶ تیم کشتی فرنگی برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کردهاند.
بر این اساس تیمهای کفایتی خراسان، بیمه رازی تهران، سحر همدان، ستارگان ساری، دانسفهان قزوین، پومر ایران، صدرای مازندران و نوین چرم البرز در کشتی آزاد و بیمه رازی تهران، سینا صنعت خوزستان، دوکوهه اندیمشک، دانشگاه پیام نور تهران، هیأت کشتی قم و هیأت کشتی همدان در کشتی فرنگی حضور دارند.
همچنین اسامی کشتی گیران حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
رشته کشتی آزاد:
سحر همدان:
۵۷ کیلوگرم: محمدحسین سلطانی
۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی- یونس کامرانی
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری
۷۰ کیلوگرمک محمدجواد حمیدی
۷۴ کیلوگرم: سید جعفر قاسمی
۸۶ کیلوگرم: وحید شاه محمدی- علیرضا کریمی
۹۷ کیلوگرم: حسن رحیمی- دانیال شریعتی نیا- هادی وفایی پور
۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده
صدرای زیرآب:
۵۷ کیلوگرم: علی محمدزاده
۶۱ کیلوگرم: سینا امینی
۶۵ کیلوگرم: علیرضا عبداله پور
۷۰ کیلوگرم: مرتضی گودرزی
۷۴ کیلوگرم: نیما الهی قادی- فریبرز بابایی
۸۶ کیلوگرم: جلال زمان
۹۷ کیلوگرم: سینا غنی زاده- محسن سیر
۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری
ستارگان ساری:
۵۷ کیلوگرم: علی حاج آقا نیا- صابر خانجانی
۶۱ کیلوگرم: صاحب تقی زاده
۶۵ کیلوگرم: میثم حسدری
۷۰ کیلوگرم: سبحان محمدزاده
۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی
۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج
۹۷ کیلوگرم: وحید یوسف وند
۱۲۵ کیلوگرم: پوریا رحمانی
دانسفهان قزوین:
۵۷ کیلوگرم: جواد داداشی
۶۱ کیلوگرم: اسماعیل روحی
۶۵ کیلوگرم: عرفان حسن پور
۷۰ کیلوگرم: پیام نوروزی
۷۴ کیلوگرم: داود توانگر
۸۶ کیلوگرم: پژمان فضل اله تبار
۹۷ کیلوگرم: اباذر اسلامی
۱۲۵ کیلوگرم: سید ایمان حسینی و آرمان فرشچیان
بیمه رازی تهران:
۵۷ کیلوگرم: مهران رضازاده- ایمان صادق
۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری
۷۰ کیلوگرم: خیتگ تسابولوف- حسن یزدانی
۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی- پیمان یاراحمدی
۸۶ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان
۹۷ کیلوگرم: جمال میرزایی
۱۲۵ کیلوگرم: سیدرضا موسوی
کفایتی خراسان
۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی- امین خدابخش
۶۱ کیلوگرم: آرش دنگسرکی
۶۵ کیلوگرم: اصغر جبلی- محمد متقی نیا
۷۰ کیلوگرم: مسعود کمروند
۷۴ کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه- رضا مظفری
۸۶ کیلوگرم: احسان امینی- اسماعیل محمودی
۹۷ کیلوگرم: عباس طحان
۱۲۵ کیلوگرم: عبداله قمی
نوین چرم البرز:
۵۷ کیلوگرم: فرهاد جلالی – امید جلالی بهار
۶۱ کیلوگرم: حسن مرادقلی
۶۵ کیلوگرم: محمدرضا سرگو
۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر- علی رضا نادعل
۷۴ کیلوگرم: علی رضا قاسمی
۸۶ کیلوگرم: یوسف پناهنده
۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری- امیرحسین کیانیان
رشته کشتی فرنگی:
دوکوهه اندیمشک:
۵۹ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی
۶۶ کیلوگرم: سامان عبدولی
۷۱ کیلوگرم: مهدی زیدوند
۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی- فرشاد رستمی کیا
۸۰ کیلوگرم: مهدی هدایی
۸۵ کیلوگرم: مجتبی کریم فر
۹۸ کیلوگرم: داود گیل نیرنگ
۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چگانی
هیأت کشتی قم:
۵۹ کیلوگرم: مهدی مرادحاصلی
۶۶ کیلوگرم: حسین ابراهیمی
۷۱ کیلوگرم: بهرام جلالی
۷۵ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۰ کیلوگرم: امیرحسین مولایی
۸۵ کیلوگرم: محمدعلی حیدری
۹۸ کیلوگرم: علی اکبر حیدری
۱۳۰ کیلوگرم: عباس نوری
هیأت کشتی همدان:
۵۹ کیلوگرم: ناصر پورمند- یاسر سوری
۶۶ کیلوگرم: مجید ایمانی
۷۱ کیلوگرم: رضا فولادوند- مهدی خدابخش
۷۵ کیلوگرم: حمید شکوهی
۸۰ کیلوگرم: وحید محمودی
۸۵ کیلوگرم: امیر کرمی
۹۸ کیلوگرم: وحید نامداری
۱۳۰ کیلوگرم: حمید بیگ محمدی
سینا صنعت ایذه خوزستان:
۵۹ کیلوگرم: اشکان قلی کیانی
۶۶ کیلوگرم: اصغر آل محمودی- پویا بویری
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه
۷۵ کیلوگرم: وحید بابای جعفری- بهرام جمشیدی
۸۰ کیلوگرم: علی شریفی
۸۵ کیلوگرم: علی قیطاسی
۹۸ کیلوگرم: مهدی عسگری زاده
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
بیمه رازی تهران:
۵۹ کیلوگرم: محمد فقیری
۶۶ کیلوگرم: امین سوری- محمدعلی گرایی
۷۱ کیلوگرم: رامین طاهری
۷۵ کیلوگرم: پیام بویری
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان- مهدی فلاح
۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی
۹۸ کیلوگرم: مصطفی صالحی زاده
۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده
دانشگاه پیام نور تهران:
۵۹ کیلوگرم: مصیب اکبری- حمیدرضا خامسی
۶۶ کیلوگرم: ابوذر نورزاده
۷۱ کلوگرم: پژمان پشتام
۷۵ کیلوگرم: بهروز هدایت
۸۰ کیلوگرم: مسعود مرادی- محمد کریمی
۸۵ کیلوگرم: مسعود مرادی
۹۸ کیلوگرم: صمد کاظمی- حسین نوری
۱۳۰ کیلوگرم: حمید احمدی
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