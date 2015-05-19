به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور طی روزهای ۳۱ اردیبهشت‌ماه و اول خردادماه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می‌شود كه طی‌ آن ۸ تیم در کشتی آزاد و ۶ تیم کشتی فرنگی برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده‌اند.

بر این اساس تیم‌های کفایتی خراسان، بیمه رازی تهران، سحر همدان، ستارگان ساری، دانسفهان قزوین، پومر ایران، صدرای مازندران و نوین چرم البرز در کشتی آزاد و بیمه رازی تهران، سینا صنعت خوزستان، دوکوهه اندیمشک، دانشگاه پیام نور تهران، هیأت کشتی قم و هیأت کشتی همدان در کشتی فرنگی حضور دارند.

همچنین اسامی کشتی گیران حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:

رشته کشتی آزاد:

سحر همدان:

۵۷ کیلوگرم: محمدحسین سلطانی

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی- یونس کامرانی

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری

۷۰ کیلوگرمک محمدجواد حمیدی

۷۴ کیلوگرم: سید جعفر قاسمی

۸۶ کیلوگرم: وحید شاه محمدی- علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: حسن رحیمی- دانیال شریعتی نیا- هادی وفایی پور

۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده

صدرای زیرآب:

۵۷ کیلوگرم: علی محمدزاده

۶۱ کیلوگرم: سینا امینی

۶۵ کیلوگرم: علیرضا عبداله پور

۷۰ کیلوگرم: مرتضی گودرزی

۷۴ کیلوگرم: نیما الهی قادی- فریبرز بابایی

۸۶ کیلوگرم: جلال زمان

۹۷ کیلوگرم: سینا غنی زاده- محسن سیر

۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری

ستارگان ساری:

۵۷ کیلوگرم: علی حاج آقا نیا- صابر خانجانی

۶۱ کیلوگرم: صاحب تقی زاده

۶۵ کیلوگرم: میثم حسدری

۷۰ کیلوگرم: سبحان محمدزاده

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی

۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۹۷ کیلوگرم: وحید یوسف وند

۱۲۵ کیلوگرم: پوریا رحمانی

دانسفهان قزوین:

۵۷ کیلوگرم: جواد داداشی

۶۱ کیلوگرم: اسماعیل روحی

۶۵ کیلوگرم: عرفان حسن پور

۷۰ کیلوگرم: پیام نوروزی

۷۴ کیلوگرم: داود توانگر

۸۶ کیلوگرم: پژمان فضل اله تبار

۹۷ کیلوگرم: اباذر اسلامی

۱۲۵ کیلوگرم: سید ایمان حسینی و آرمان فرشچیان

بیمه رازی تهران:

۵۷ کیلوگرم: مهران رضازاده- ایمان صادق

۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری

۷۰ کیلوگرم: خیتگ تسابولوف- حسن یزدانی

۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی- پیمان یاراحمدی

۸۶ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان

۹۷ کیلوگرم: جمال میرزایی

۱۲۵ کیلوگرم: سیدرضا موسوی

کفایتی خراسان

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی- امین خدابخش

۶۱ کیلوگرم: آرش دنگسرکی

۶۵ کیلوگرم: اصغر جبلی- محمد متقی نیا

۷۰ کیلوگرم: مسعود کمروند

۷۴ کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه- رضا مظفری

۸۶ کیلوگرم: احسان امینی- اسماعیل محمودی

۹۷ کیلوگرم: عباس طحان

۱۲۵ کیلوگرم: عبداله قمی

نوین چرم البرز:

۵۷ کیلوگرم: فرهاد جلالی – امید جلالی بهار

۶۱ کیلوگرم: حسن مرادقلی

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا سرگو

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر- علی رضا نادعل

۷۴ کیلوگرم: علی رضا قاسمی

۸۶ کیلوگرم: یوسف پناهنده

۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری- امیرحسین کیانیان

رشته کشتی فرنگی:

دوکوهه اندیمشک:

۵۹ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی

۶۶ کیلوگرم: سامان عبدولی

۷۱ کیلوگرم: مهدی زیدوند

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی- فرشاد رستمی کیا

۸۰ کیلوگرم: مهدی هدایی

۸۵ کیلوگرم: مجتبی کریم فر

۹۸ کیلوگرم: داود گیل نیرنگ

۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چگانی

هیأت کشتی قم:

۵۹ کیلوگرم: مهدی مرادحاصلی

۶۶ کیلوگرم: حسین ابراهیمی

۷۱ کیلوگرم: بهرام جلالی

۷۵ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی

۸۰ کیلوگرم: امیرحسین مولایی

۸۵ کیلوگرم: محمدعلی حیدری

۹۸ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم: عباس نوری

هیأت کشتی همدان:

۵۹ کیلوگرم: ناصر پورمند- یاسر سوری

۶۶ کیلوگرم: مجید ایمانی

۷۱ کیلوگرم: رضا فولادوند- مهدی خدابخش

۷۵ کیلوگرم: حمید شکوهی

۸۰ کیلوگرم: وحید محمودی

۸۵ کیلوگرم: امیر کرمی

۹۸ کیلوگرم: وحید نامداری

۱۳۰ کیلوگرم: حمید بیگ محمدی

سینا صنعت ایذه خوزستان:

۵۹ کیلوگرم: اشکان قلی کیانی

۶۶ کیلوگرم: اصغر آل محمودی- پویا بویری

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه

۷۵ کیلوگرم: وحید بابای جعفری- بهرام جمشیدی

۸۰ کیلوگرم: علی شریفی

۸۵ کیلوگرم: علی قیطاسی

۹۸ کیلوگرم: مهدی عسگری زاده

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

بیمه رازی تهران:

۵۹ کیلوگرم: محمد فقیری

۶۶ کیلوگرم: امین سوری- محمدعلی گرایی

۷۱ کیلوگرم: رامین طاهری

۷۵ کیلوگرم: پیام بویری

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان- مهدی فلاح

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی

۹۸ کیلوگرم: مصطفی صالحی زاده

۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده

دانشگاه پیام نور تهران:

۵۹ کیلوگرم: مصیب اکبری- حمیدرضا خامسی

۶۶ کیلوگرم: ابوذر نورزاده

۷۱ کلوگرم: پژمان پشتام

۷۵ کیلوگرم: بهروز هدایت

۸۰ کیلوگرم: مسعود مرادی- محمد کریمی

۸۵ کیلوگرم: مسعود مرادی

۹۸ کیلوگرم: صمد کاظمی- حسین نوری

۱۳۰ کیلوگرم: حمید احمدی