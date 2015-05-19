به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار معاون وزیرکشور و رئیس ستاد مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی جهت شرکت در اجلاس و نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت ۲۰۱۵ روسیه در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت به مسکو سفر کرد.

از جمله برنامه های هیات مذکور در مسکو شرکت در بیستمین کنفرانس علمی و عملی راهبردهای جهانی و ملی کنترل خطرات حوادث و بلایای طبیعی، حضور درمانور نمایش آتش نشانان و امدادگران وزارت موقعیتهای اضطراری روسیه و بازدید ازنمایشگاه تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات روسیه است.

روسیه یکی از کشورهای پیشرفته در پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه است و هدف از انجام این سفر استفاده و بهره برداری از تجارب و اطلاعات روسیه درامور اطفاء حریق و مدیریت بحران طبیعی است.