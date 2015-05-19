به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی ایلام، احیاء گسترش و مدیریت پایدار اکوسیستم‌های خشک و نیمه‌خشک از جمله طرح‌های بین‌المللی است که با همکاری جف (صندوق تسهیلات زیست‌محیطی) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مدت در منطقه حوزه آبخیز دویرج استان ایلام اجرا می‌شود.

بهبود وضعیت جنگل‌ها، مراتع و اکوسیستم‌های کشاورزی و مدیریت پایدار منابع طبیعی از طریق ایجاد چهارچوب‌های برنامه‌ریزی شده و اجرای مشارکتی در سطح حوزه آبخیز و با هدف افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها و معیشت‌های محلی در چشم‌اندازهای خشک و نیمه‌خشک جنگلی در حوزه آبخیز دویرج استان ایلام از اهداف این پروژه می‌باشد.

خیرالله آذرکردار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: اجرای این طرح بزرگ و مهم با توجه به طبیعت و پارامترهای محیطی و شرایط آب و هوایی منطقه، نقش اساسی در زندگی عمومی مردم این بخش دارد.

وی تأثیرات مثبت زیست‌محیطی، ارتقای مباحث بهداشتی، رفاهی و خدماتی، رونق وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را از مزایای اجرای این پروژه بزرگ برشمرد.

وی با بیان این که برنامه‌های پروژه تاکنون به خوبی پیش رفته است، افزود: طرح مدیریت پایدار سرزمین و جنگل در یک بازه زمانی مشخص انجام خواهد شد و اعتبار پروژه را سازمان‌های جف و جنگل‌ها و مراتع کشور تأمین خواهند کرد.

همچنین در راستای بررسی اولیه و بروز رسانی اطلاعات میدانی و در خصوص وضعیت منطقه مورد نظر اجرای طرح (حوزه آبخیز دویرج) مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام، کارشناسان دفتر UNDP در ایران و جمعی از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان از منطقه بازدید کردند و طی مصاحبه‌هایی که با مردم روستاهای ساکن در حوزه آبخیز داشتند وضعیت معیشت مسائل و مشکلات منطقه به‌طور دقیق مورد بررسی و واکاوی عمیق قرار گرفت.