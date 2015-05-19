به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ اثر نمایشی و پژوهشی به مدت دو روز در جشنواره ملی تئاتر بومی تیرنگ که از صبح سه شنبه در ساری آغاز شد، اجرا می شود.

نمایش ساق نفار با اجرای بهناز دوستی از مازندران، هه پدرکی با اجرای کردوان بوستان از کردستان و آیین بومی در آیین ملی با اجرای علی عظیمی از مازندران از جمله آثاری است که تا قبل از ظهر امروز در این جشنواره اجرا می شود.

اثر نمایشی شایان با اجرای هیرش نقشبندی از کردستا ودلخون نامه به نویسندگی یدالله شعبانی و کارگردانی حدیث امیری از لرستان از دیگر آثاری هستند که تا قبل از ظهر امروز اجرا می شوند.

دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر بومی تیرنگ در سه بخش اجرای صحنه ای، آیین های نمایشی و اجرای پژوهشی تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور هنرمندان گیلان، گلستان، لرستان، کردستان، همدان، مرکزی، آذربایجان شرقی، ایلام و مازندران در شهر بهار نارنج ساری در حال برگزاری است.