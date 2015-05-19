اعلام برنامه های اجلاس شورای المپیک آسیا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی در نشست خبری که امروز سه شنبه در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، با بیان اینکه مهمانان شرکت کننده در اجلاس OCA از امروز سفر خود به ایران را آغاز می کنند، اظهار کرد: در بین شرکت کنندگان در اجلاس شورای المپیک آسیا ۱۰ نفر از روسای کمیته ملی المپیک کشورهای برونئی، قزاقستان، ماکائو، هنگ کنگ، ژاپن، اندونزی، سریلانکا، پاکستان، سوریه و کویت نیز شرکت دارند.

وی تصریح کرد: ویتنام، چین تایپه و تایلند نیز کشورهایی هستند که دبیر کل کمیته ملی المپیک آنها برای حضور در اجلاس او به تهران سفر می کنند. همچنین رئیس فدراسیون جهانی ووشو که نایب رئیس OCA در شرق آسیا نیز است، از جمله شرکت کنندگان در اجلاس تهران است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه شیخ احمد الصباح، رئیس OCA مهم‎ترین مهمان حاضر در اجلاس تهران است، یادآور شد: رئیس کمیته بانوان، کمیته پزشکی، کمیته ورزش و محیط زیست و کمیته ورزشکاران شورای المپیک آسیا نیز از جمله میهمانان شرکت کننده در اجلاس این شورا هستند.

شهنازی با اشاره به بخش های مختلف اجلاس شورای المپیک آسیا که صبح روز پنجشنبه به صورت رسمی آغاز می شود، گفت: این اجلاس با سخنرانی کیومرث هاشمی و خوشامدگویی وی آغاز به کار می کند. در ادامه شیخ احمد الصباح صحبت هایی در مورد اجلاس و فعالیت های شورای المپیک آسیا خواهد داشت. سپس اجلاس وارد محور تخصصی‌تری می شود که طی آن نایب رئیسان پنجگانه شورای المپیک آسیا گزارشی از عملکرد خود در مناطق تحت مدیریتشان ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه نوزدهمین دوره بازی های آسیایی سال ۲۰۱۸ در اندونزی برگزار می شود، تصریح کرد: در ادامه اجلاس رئیس کمیته هماهنگی این بازی‎ها گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط این کمیته ارائه می کند. سپس به ترتیب گزارش کار مربوط به بازیهای ساحلی ۲۰۱۶ ویتنام، بازیهای زمستانی ۲۰۱۷ ژاپن، بازیهای داخل سالن و رزمی ۲۰۱۷ ترکمنستان ارائه خواهد شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: روسای کمیته های ۱۴ گانه شورای المپیک آسیا مانند کمیته مشورتی، کمیته مالی، کمیته ورزشکاران، کمیته فرهنگی، کمیته آموزش، کمیته رسانه ها، کمیته پزشکی، کمیته بانوان و ورزش و کمیته صلح از طریق ورزش نیز در بخشی از اجلاس گزارش مربوط به فعالیت های خود را اعلام می کنند. در این بخش گزارش کار کمیته آمار و ارقام توسط بهرام افشارزاده اعلام خواهد شد.

به گفته شهنازی، تعیین زمان و محل برگزاری اجلاس آتی شورای المپیک آسیا یکی دیگر از بخش های اجلاس تهران خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های در نظر گرفته شده که در حاشیه اجلاس شورای المپیک آسیا در تهران انجام خواهد شد، گفت: کیومرث هاشمی دیدارهایی با روسای کمیته ملی المپیک شرکت کننده خواهد داشت.

رئیس فدراسیون جهانی ووشو علاوه بر ملاقات با کیومرث هاشمی و علی نژاد، بازدیدی از آکادمی ووشو نیز خواهد داشت. ضمن اینکه بنا به درخواست محمد رضا داورزنی برنامه ای تنظیم شده تا نایب رئیس مادام العمر OCA که پیش از این رئیس فدراسیون جهانی والیبال بود، بتواند با وی دیدار کند.

وی ادامه داد: همچنین در حاشیه اجلاس تهران، رئیس کمیته زنان OCA دیداری جداگانه با رباب شهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک خواهد داشت. همچنین خانم ترکان که رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک است با همتای خود در OCA دیدار می کند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ۱۰ سال است بازی های غرب آسیا به صورت جمعی (نه تک رشته ای) برگزار نشده است، گفت: از آنجا که برخی از اعضای هیات رئیسه شرق آسیا هم به منظور حضور در اجلاس OCA به تهران سفر می کنند، نشستی با آنها خواهیم داشت تا در مورد آینده این بازیها تصمیم گیری کنیم. ما متقاضی برگزاری این بازیها هستیم، اما آنچه مسلم است تا پیش از المپیک برزیل دوره جدید بازیهای غرب آسیا برگزار نمی شود.