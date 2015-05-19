به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبات این جلسه آزاد و فرنگیكاران جوان و نوجوان براي حضور در رقابتهای قهرمانی آسيا به شرح زير مشخص و معرفی شدند:
تيم کشتی فرنگی نوجوانان:
۴۲ کیلوگرم: پویا دادمرز
۴۶ کیلوگرم : محمدجواد ابراهیمی
۵۰ کیلوگرم : محمد رضا مختاری
۵۴ کیلوگرم : پویا ناصر پور
۵۸ کیلوگرم : امین کاویانی نژاد
۶۳ کیلوگرم : محمد رستمی
۶۹ کیلوگرم : شایان عفیفی
۷۶ کیلوگرم : محمد هادی ساروی
۸۵ کیلوگرم : حسین مهدی نژاد
۱۰۰ کیلوگرم : امین میرزازاده
سرمربی : علی اشکانی
مربیان: نیکونهاد حسینی- بهرام حسین زاده- مهدی محمدی- مرتضی پاپی نیا- یک مربی سازنده از استان فارس
سرپرست: موسی طباطبایی
تيم کشتی فرنگی جوانان:
۵۰ کیلوگرم : علیرضا کارگر- خلیل بهرامیان
۵۵ کیلوگرم : رضا خدری – میثم دلخانی
۶۰ کیلوگرم : محمد مراد الیاسی – عبدالحسین جهانبخش
۶۶ کیلوگرم : علی ارسلان – بهنام افشار
۷۴ کیلوگرم : کیوان رضایی – مهدی ابراهیمی
۸۴ کیلوگرم : مهدی فلاح- مهدی بالی
۹۶ کیلوگرم : محمد بیرانوند- امیرحسین حسینی
۱۲۰ کیلوگرم : پوریا عباسی – حمید رضا کریمی
سرمربی : رضا سیم خواه
مربیان : مجتبی باباجان زاده- فرشاد علیزاده- حسن حسینزاده – پرویز زیدوند
سرپرست: مهدی شربیانی
تيم کشتی آزاد نوجوانان:
۴۲ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی
۴۶ کیلوگرم : امیر پرسته
۵۰ کیلوگرم : رضا علی جانزاده
۵۴ کیلوگرم : حامد رحیمی
۵۸ کیلوگرم : امیر حسین کاوسی
۶۳ کیلوگرم : حسن شاکری
۶۹ کیلوگرم : مجتبی اصغری
۷۶ کیلوگرم : حامد منافیان
۸۵ کیلوگرم : ابوالفضل هاشمی
۱۰۰ کیلوگرم : نعیم حسن زاده
سرمربی : مراد محمدی
مربیان: تورج ظفری – نادر رحمتی- مصطفی علیزاده- امیر عباس مرادی گنجی – مسعود جمشیدی
سرپرست: سید جعفر موسوی
تيم كشتي آزاد جوانان:
۵۰ کیلوگرم : علیرضا گودرزی
۵۵ کیلوگرم : محمد نامجو مطلق
۶۰ کیلوگرم : پیمان بیابانی
۶۶ کیلوگرم : نیما اشقاقی
۷۴ کیلوگرم : رضا مظفری
۸۴ کیلوگرم : کامران قاسمپور
۹۶ کیلوگرم : حسین شهبازی
۱۲۰ کیلوگرم : امین طاهری
سرمربی : محمد طلایی
مربیان : مهدی برائتی – مسعود مصطفی جوکار- سعید ابراهیمی- علی اصغر بذری
سرپرست : پرویز عالی
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