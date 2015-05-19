به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبات این جلسه آزاد و فرنگی‌كاران جوان و نوجوان براي حضور در رقابتهای قهرمانی آسيا به شرح زير مشخص و معرفی شدند:

تيم کشتی فرنگی نوجوانان:

۴۲ کیلوگرم: پویا دادمرز

۴۶ کیلوگرم : محمدجواد ابراهیمی

۵۰ کیلوگرم : محمد رضا مختاری

۵۴ کیلوگرم : پویا ناصر پور

۵۸ کیلوگرم : امین کاویانی نژاد

۶۳ کیلوگرم : محمد رستمی

۶۹ کیلوگرم : شایان عفیفی

۷۶ کیلوگرم : محمد هادی ساروی

۸۵ کیلوگرم : حسین مهدی نژاد

۱۰۰ کیلوگرم : امین میرزازاده

سرمربی : علی اشکانی

مربیان: نیکونهاد حسینی- بهرام حسین زاده- مهدی محمدی- مرتضی پاپی نیا- یک مربی سازنده از استان فارس

سرپرست: موسی طباطبایی

تيم کشتی فرنگی جوانان:

۵۰ کیلوگرم : علیرضا کارگر- خلیل بهرامیان

۵۵ کیلوگرم : رضا خدری – میثم دلخانی

۶۰ کیلوگرم : محمد مراد الیاسی – عبدالحسین جهانبخش

۶۶ کیلوگرم : علی ارسلان – بهنام افشار

۷۴ کیلوگرم : کیوان رضایی – مهدی ابراهیمی

۸۴ کیلوگرم : مهدی فلاح- مهدی بالی

۹۶ کیلوگرم : محمد بیرانوند- امیرحسین حسینی

۱۲۰ کیلوگرم : پوریا عباسی – حمید رضا کریمی

سرمربی : رضا سیم خواه

مربیان : مجتبی باباجان زاده- فرشاد علیزاده- حسن حسین‌زاده – پرویز زیدوند

سرپرست: مهدی شربیانی

تيم کشتی آزاد نوجوانان:

۴۲ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی

۴۶ کیلوگرم : امیر پرسته

۵۰ کیلوگرم : رضا علی جانزاده

۵۴ کیلوگرم : حامد رحیمی

۵۸ کیلوگرم : امیر حسین کاوسی

۶۳ کیلوگرم : حسن شاکری

۶۹ کیلوگرم : مجتبی اصغری

۷۶ کیلوگرم : حامد منافیان

۸۵ کیلوگرم : ابوالفضل هاشمی

۱۰۰ کیلوگرم : نعیم حسن زاده

سرمربی : مراد محمدی

مربیان: تورج ظفری – نادر رحمتی- مصطفی علیزاده- امیر عباس مرادی گنجی – مسعود جمشیدی

سرپرست: سید جعفر موسوی

تيم كشتي آزاد جوانان:

۵۰ کیلوگرم : علیرضا گودرزی

۵۵ کیلوگرم : محمد نامجو مطلق

۶۰ کیلوگرم : پیمان بیابانی

۶۶ کیلوگرم : نیما اشقاقی

۷۴ کیلوگرم : رضا مظفری

۸۴ کیلوگرم : کامران قاسمپور

۹۶ کیلوگرم : حسین شهبازی

۱۲۰ کیلوگرم : امین طاهری

سرمربی : محمد طلایی

مربیان : مهدی برائتی – مسعود مصطفی جوکار- سعید ابراهیمی- علی اصغر بذری

سرپرست : پرویز عالی