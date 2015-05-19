دفاع مقامات دولتی افغانستان از همکاری اطلاعاتی با پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «اجمل عبید عابدی» سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت: برخی از جزئیاتی که در خصوص این تفاهمنامه منتشر شده شایعه است و واقعیت ندارد.

وی گفت: امضای توافقنامه همکاری اطلاعاتی با پاکستان مساله تازه ای نیست و در گذشته نیز چنین چیزی بوده است اما به دلیل مشخص نبودن تهدیدهای مشترک نتیجه ای در پی نداشته است.

گفته می شود تفاهمنامه همکاری اطلاعاتی میان سازمان امنیت ملی افغانستان (N.D.S) و سازمان اطلاعات پاکستان (I.S.I) در سفر پنهانی رضوان اختر، رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان به کابل امضا شده است.

پارلمان افغانستان می گوید مقامات امنیتی را برای ارائه توضیحات در این مساله به مجلس فرا می خواند.