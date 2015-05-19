اعلام آمادگی دبیر کل سازمان ملل متحد برای سفر به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در روز سه شنبه از تصمیم خود برای سفر به کره شمالی در زمان مناسب سخن گفت.

وی در اظهاراتی که به مناسبت ششمین کنفرانس رهبری آسیا در سئول –پایتخت کره جنوبی- برگزار شد آمادگی خود را برای سفر به پیونگ یانگ و همکاری با همه طرفین درگیر اعلام کرد تا شاید به این وسیله به حل اختلافات داخلی شبه جزیره کره کمک کند.

بان کی مون که پیشتر وزیر امور خارجه کره جنوبی بوده است برای یک سفر ۶ روزه در سئول به سر می برد.

وی با ذکر این مطلب که کره شمالی عضوی از سازمان ملل متحد است بر جدا کردن دو مقوله سیاست و اعطای کمک های بشردوستانه به این کشور کمونیستی تاکید کرد.

بان کی مون در حیطه همکاری های منطقه ای هم از دولت ژاپن خواست تا رویکرد آینده نگرانه ای را برای بهبود روابط با کشورهای همسایه در پیش بگیرد.