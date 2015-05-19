محفل انس با قرآن کریم در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم پیش از ظهر سه شنبه با حضور احمد بن یوسف الازهری قاری سرشناس مصری در حرم مطهر امامزاده ابراهیم (ع) طاق بستان کرمانشاه برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در این مراسم، بر لزوم ترویج آموزه های قرآن در جامعه تاکید کرد و گفت: در صورتی که به قرآن عمل کنیم هیچ تفرقه و شکافی در جهان اسلام بوجود نخواهد آمد.

حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی، عمل به قرآن را موجب سعادت انسان ها برشمرد و افزود: نگاه به قرآن از نظر اندیشمندان، عبرت آموز بودن آن است.

وی قرآن را عامل وحدت در میان مسلمانان عنوان کرد و با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی قرآن با حضور ۸۵ کشور جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، محفل امروز را در راستای برگزاری این مسابقات عنوان کرد.

حسینی اراکی در ادامه به مسئله یمن اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع یمن اتفاق بسیار مهمی است و عده ای با افکار تند تکفیری و در زیر قبای اسلام دست به کشتار زده اند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی کشور یمن را ندارد، افزود: تمامی کشورهای اسلامی باید از مردم مظلوم یمن حمایت کرده و نسبت به کشتار زنان و کودکان بی دفاع این کشور واکنش نشان دهند.

گفتنی است، در این مراسم یک گروه از کشور بنگلادش نیز به اجرای تواشیح پرداختند.