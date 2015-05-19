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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

توسط وزیر علوم؛

کلنگ احداث برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به زمین زده شد

کلنگ احداث برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به زمین زده شد

اصفهان - کلنگ احداث برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان توسط فرهادی، وزیر علوم به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث برج فناوری توسط دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح سه شنبه در شهرک علمی تحققیاتی اصفهان به زمین زده شد.

این برج با کاربری تحقیق، توسعه و اداری و با هدف تامین بخشی از فضای کالبدی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است و با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد.

برج فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در محدوده پارک علم و فناوری شیخ بهایی و با زیربنای ۲۲ هزار مترمربع در ۱۴ طبقه و ۱۲۵ واحد ۵۰ تا ۱۵۰ مترمربعی احداث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم هم اکنون در حال بازدید از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است.

این شرکت ها در بازدید وزیر علوم به معرفی دستاوردهای دانش بنیان خود، خواهند پرداخت.

 

کد مطلب 2584222

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