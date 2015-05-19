۵۴ درصد مدارس خراسان جنوبی نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح سه شنبه در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی اظهارکرد: تاکنون با همت خیرین ۴۰۷ مدرسه در قالب یک هزار و ۱۴۷ کلاس درس توسط خیرین در استان خراسان جنوبی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه مشکلات آموزش و پرورش در روستاها به دست خیرین حل شده است، افزود: با همه همکاری که خیرین و مردم در امر مدرسه سازی داشته اند اما هنوز کمبودهایی در این عرصه وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بااشاره به اینکه ۱۸ درصد مدارس خرسان جنوبی تخریبی هستند، گفت: با توجه به حادثه خیز بودن استان و قرار داشتن روی گسل های زلزله نیاز است برای بازسازی این مدارس هر چه سریعتر اقدام شود.

وی عنوان کرد: ۵۴ درصد مدارس این استان همچنین نیاز به مقاوم سازی دارند که تنها با اعتبارات دولتی نمی توان ساخت و سازها را انجام داد.

لامعی با اشاره به اینکه تجهیز دبیرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش از اولویت های دولت تدبیر و امید است، گفت: امروز رویکرد خیرین مدرسه ساز نیز هم در حوزه سخت افزاری و هم در حوزه نرم افزاری است که امید است در این راه ما راهمراهی کنند.

4500 کلاس درس خراسان جنوبی نیازمند هوشمند سازی است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از هوشمند سازی ۹۰۰ مدرسه استان خبر داد و افزود: ۹۹۰ آموزشگاه در قالب چهار هزار و ۵۰۰ کلاس درس نیازمند هوشمند سازی است.

وی بیان داشت: در زمینه سیستم گرمایشی مرکزی در مدارس استان نیز تا کنون ۹۰۰ مدرسه مجهز شده اند و ۴۰۰ مدرسه نیز در دست اقدام است.

لامعی با بیان اینکه ۲۷ مدرسه در خراسان جنوبی دونوبته اداره می شود، گفت: بیشترین کمبود فضای آموزشی را در مرکز استان داریم.

وی اضافه کرد: ۲۴ مدرسه بیرجند دو نوبته است که به دلیل ساخت و سازهای انجام شده مسکن مهر و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهر زیر ساخت های لازم پیش بینی نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: با نظر مثبت استاندار خراسان جنوبی اعتبار لازم برای هوشمند سازی تمام مدارس عشایری در حساب آموزش و پرورش است که این اقدام در حال اجرا است.