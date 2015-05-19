پیوند فک تیتانیومی به یک لاک پشت آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر در گذشته اتفاق دلخراشی برای گونه های زیستی ارزشمندی همچون لاک پشتها روی می داد، مرگ زودهنگام سرانجام غیرقابل تغییر آنها بود اما حالا و به لطف پیشرفتهای نوین علمی این امکان فراهم شده که از فناوری چاپ سه بعدی برای تولید اندامهای آسیب دیده حیوانات استفاده شود.

گروهی از محققان در ترکیه پس از انتقال لاک پشت دریایی آسیب دیده از ناحیه فک و صورت به یک مرکز دانشگاهی، به سرعت دست به کار شده و با همکاری مهندسان شرکتی دانش بنیان فک مصنوعی از جنس تیتانیوم برای آن تولید کردند.

این اندام مصنوعی که با استفاده از مدلهای سه بعدی طراحی و تولید شده است دقیقا منطبق بر صورت حیوان بوده، به طوریکه تنها از نزدیک می توان تفاوت آن با سایر بخشهای صورت لاک پشت را متوجه شد.

برای تولید این اندام مصنوعی، محققان ابتدا صورت آسیب دیده حیوان را اسکن و در مرحله بعدی تصاویر به دست آمده را به مدلهای سه بعدی تبدیل کردند.

پس از این مرحله نوبت به چاپ سه بعدی با استفاده از کلاسی از تیتانیوم مورد استفاده در علوم پزشکی فرا رسید.

با گذشته چند روز از این پیوند، محققان امیدوارند تا با پس زده نشدن این عضو مصنوعی به زودی حیوان را به حیات وحش طبیعی خود بازگردانند.