هشدار نسبت به تهدید حریم شهر تهران/ تغییر کاربری در شهرک دانش

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به تغییر کاربری در ناحیه ۶ منطقه ۱۸ شهرداری تهران گفت: دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی منجر به ساخت ساز و تغییر کاربری شده است و حریم و فضای سبز شهر تهران مورد تعرض قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روی سخن امروز با وزیر کشور و استانداری تهران است، تصریح کرد: حریم و فضای شهر تهران یکپارچه است و تمام مشکلات موجود اعم از وضعیت آلودگی هوا، کمبود آب، بیکاری، کودکان کار و خیابان در این محدوده نیز یکپارچه است. مشکلات تهران از حریم آن جدا نیست از این رو برنامه ریزی برای رفع این معضلات نیز باید یکپارچه صورت گیرد.

حافظی با اشار به اینکه راه حل تدوین این برنامه یکپارچه نیز مدیریت یکپارچه است، تصریح کرد: در سال همدلی و همزبانی انتظار می رود این مدیریت یکپارچه اعمال شود اما در رفتارهای اداری خلاف این موضوع مشاهده می شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه وفق قانون، حفظ فضای سبز و حریم شهر بر عهده شهرداری است، گفت: بر اساس تاکید رهبری حریم شهر نقش کمربند سبز برای شهر تهران را دارد و توجه ویژه برای این امر برای همه الزامی است.

وی تصریح کرد: تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت شهری کشور تنها در ۶ دهم درصد از مساحت کشور استقرار خواهد یافت که بسیار خطرناک است. آقای وزیر این استقرار جمعیت با بخشی نگری مواجه است و مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه جمعیت جهت این امر پیش بینی نشده که این موضوع خطرناک تر از موضوع اول است.

حافظی در ادامه به مشکل رخ داده در شهرک دانش اشاره کرد و افزود: شهرک دانش و روستای زرنان بالا و پایین در کیلومتر ۱۵ جاده فتح با وسعت دو هزار و ۶۲۶ هکتار و جمعیت حدود ۱۰ هزار نفری بر اساس طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۷ به عنوان حریم شهر تهران تعریف شده و برابر بند ۳ مصوبه در ۹ آبان سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جز محدوده شهر تهران و در ناحیه ۶ منطقه ۱۸ قرار دارد.

وی ادامه داد: کاربری املاک این محدوده کشاورزی و به صورت باغ بوده و به عنوان تنفسگاه شهر تهران نقش اساسی دارد و لازم است در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در حفظ حریم و حراست از فضای سبز طبیعی اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته و در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری آنها نهایت سعی و تدبیر صورت گیرد.

حافظی همچنین گفت: فرمانداری و دادستانی عمومی و انقلاب شهر قدس به استناد مصوبه ای که هیئت دولت داشته و شهر قدس را به شهرستان ارتقاء داده است، نسبت به حضور شهرداری منطقه ۱۸ در این منطقه طرح دعوی کرده و دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را ابطال کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون سلامت شورا، حاصل این اقدام صدور مجوز ساخت و ساز در این محدوده توسط بخشداری شهرقدس بوده است که باعث تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغات شده و برخی از مالکین نیز بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا در این اراضی کرده اند و اگر تصمیم عاجلی در این خصوص اتخاذ نشود تکرار حوادثی همانند آنچه در شهرک مرتضی گرد صورت گرفت دور از ذهن نیست و عملا کمربند سبز و تنفس گاه شهر تهران نابود خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته تعداد ۱۵ نفر از کارکنان ناحیه شهرداری به علت تردد در این منطقه بازداشت شدند، تاکید کرد: این افراد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده اند اما از وزیر کشور و استانداری درخواست داریم به این موضوع رسیدگی کنند و نمادی از مدیریت یکپارچه شهری را در این منطقه را منصه ظهور بگذارند.

علیرضا دبیر نیز در این رابطه گفت: در شورای سوم درباره جدایی شهر ری از تهران درگیری های زیادی وجود داشت و آن زمان اجازه ندادند تعامل خوبی بین مدیریت شهری و دولت وجود داشته باشد. الان همان افرادی که موضوع جدایی ری از تهران را مطرح کردند مسئول شده اند و می خواهند همان داستان را در این منطقه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: من با استاندار تهران صحبت کردم و ایشان دستور داد نظارت بر این منطقه همچون گذشته بر عهده شهرداری باشد. از دوستانی که در دولت هستند می خواهم مراقب باشند بین مدیریت شهری و دولت فاصله ایجاد نشود. این دستور عصر روز گذشته صادر شده اما هنوز اجرایی نشده است. بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین زراعی و کشاورزی در آن منطقه است و همه به دنبال دیوار کشی و ساخت و ساز در آن منطقه هستند.