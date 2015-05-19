ارتباط دانشگاه های قفقاز پیشرفت کشورهای منطقه را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر گلکاریان سه شنبه در اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز در تبریز اظهار داشت: این اجلاس به منظور ایجاد وحدت دانشگاهی بین دانشگاه های منطقه برگزار می شود که این اتحادیه 82 عضو از 14 کشور دارد که البته همه ساله به تعداد این اعضا افزوده می شود.

وی ادامه داد: برگزاری این اجلاس و ایجاد ارتباط بین دانشگاه های منطقه افق روشنی در سیاست های کلان منطقه ایجاد می کند و می تواند علاوه بر ارتباط بین دانشگاه ها ارتباط بین دولت و ملت را نیز به دنبال داشته باشد.

گلکاریان با اشاره به محورهای پنجمین اجلاس اظهار داشت: معادل سازی مدارک دانشگاهی دانشگاه های حوزه قفقاز و موضوعات مرتبط با سلامت و بهداشت در این اجلاس مطرح خواهد شد.

نماینده رسمی اتحادیه دانشگاه های قفقاز در ایران ادامه داد: کشور ایران همواره نقش آفرین در تحولات سیاسی، اجتماعی و منطقه ای بوده و در این میان شهر تبریز به عنوان شهر اولین ها ظرفیت های خوبی برای ایجاد ارتباط پایدار دارد.

پنجمین اجلاس روسای دانشگاه های قفقاز با حضور نمایندگان و روسای دانشگاه کشورهای حوزه قفقاز صبح امروز در هتل شهریاز تبریز آغاز به کار کرد.