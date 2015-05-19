به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موضوع سوال ملی علی‌اصغر زارعی، مهدی کوچک‌زاده، روح‌الله حسینیان و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با موضوع علت بی‌توجهی و عدم پیشرفت طرح‌های مسکن کشور در کشور مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی با حضور در مجلس به سوال نمایندگان پاسخ داد.

سوال‌کنندگان در طرح موضوع با اشاره به بررسی گزارش‌های ارسالی وزارت راه و شهرسازی به تبیین مواضع قبلی و فعلی مسئولان دولت و وزارت راه و شهرسازی در حمایت و سپس مخالفت با طرح مسکن مهر پرداختند.

حمید رسایی به نمایندگی از سوال‌کنندگان در توضیح علت طرح این سوال، به عدم اعتقاد وزیر راه و شهرسازی به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: عدم اعتقاد وزیر باعث کندی پیشرفت طرح و نیز عدم اهتمام وزارتخانه های دیگر برای حل مشکلات مسکن مهر شده و ضروری است. وزیر ضمن پیگیری جدی اجرای طرح های جایگزین، پروژه های ناتمام مسکن مهر را آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از واحدهای مسکن روستایی موظف به اخذ تسهیلات بانکی نشده‌اند و تعداد زیادی از ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر شهری دارای سرعت پیشرفت بیش از ۷۰ درصد هستند، با سرعت تمام تکمیل کرده و تحویل دهد.

پس از پاسخ‌های وزیر و ارائه آمارهایی از سوی وی درباره میزان اختصاص بودجه و نیز میزان پیشرفت این پروژه، سوال‌کنندگان از پاسخ های وزیر قانع نشدند و درخواست رأی‌گیری از صحن علنی را کردند که در نهایت با رأی‌گیری از نمایندگان، مجلس با ۱۰۷ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر از پاسخ‌های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قانع شد؛ به این ترتیب وزیر راه و شهرسازی از خطر دریافت کارت زرد رها شد.