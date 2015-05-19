گرگان شهر تاریکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم جرجانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: علی رغم برپایی جلسات مختلف با مسئولین شرکت برق برای رفع این نقیصه، مشکل روشنایی شهر مرتفع نشده است.

این عضو شورا ادامه داد: بخشی از تاریکی شهر گرگان به خاطر شرایط اقلیمی شهر گرگان در اکثر خیابان ها درخت نارنج و کاج به وفور یافت می شود که در معابر تاریکی خاصی را ایجاد کرده است.

وی با بیان این نکته که سیستم های روشنایی شهر گرگان مربوط به دوران قدیم است، افزود: روشنایی معابر به دهه های قبل برمی گردد و از کیفیت لازم برخوردار نیست، بر همین اساس این مشکل ایجاد شده است.

این عضو شورا اضافه کرد: با توجه به وظیفه ای که شهرداری و شرکت توزیع برق بر عهده دارند، نیاز است تا این مشکل برطرف شود.

جرجانی ادامه داد: بخشی از این کمبود ها را شهرداری با خریداری تجهیزات می تواند جبران کند و از آن طرف هم شرکت برق نیز باید به روشنایی معابر شهر بر حسب وظیفه ای که بر عهده دارد اقدام کند.

وی در توضیح تاریکی میادین و بلوارهای شهر گرگان، گفت: طرحی با عنوان نورافشانی میادین اجرا شده که شاید از زیبایی لازم برخوردار باشد اما به دلیل نشان دادن نورافشانی، میادین را تاریک تر از قبل کرده اند که این اصلا خوب نیست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: باید میادین در شب دیده شوند اگر خیلی از میادین را در شهرهای بزرگ مشاهده کنیم می بینیم که از روشنایی لازم برخوردار است در حالی که ما این فضا را برای نمایش زیبایی نورپردازی تاریک کردیم که اصلا خوب نیست.

وی در توضیح تاریکی برخی مناطق و پارک ها، اعلام کرد: برنامه ریزی در راستای ایجاد روشنایی در این مناطق هم یکی از موارد حائز اهمیت است که از سوی شهرداری گرگان تاکنون به آن کمتر پرداخته شده است از این رو باید برای روشنایی پارک ها و برخی مناطق که در حاشیه قرار گرفته و به محلی امن برای متخلفان تبدیل شده نیز چاره اندیشی کرد.