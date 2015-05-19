به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در دیدار وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، سطح تجاری دو کشور را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون تجارت مشترک دو کشور ۴۰ میلیون دلار است که باید افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه روابط جاری ایران و مجارستان امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه روابط بانکی فعالی داشته باشیم؛ لذا در این زمینه توصیه کردیم یک بانک از طرف ما و بانکی از طرف آنها این کار را شروع کنند.

نعمت زاده با اشاره به زمینه های همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و مجارستان اضافه کرد: واردات ما با این کشور در زمینه های ماشین آلات و قطعات و صادرات محصولات باغی، خشکبار و فرش و زیر انداز است و ولی اصلا سطح قابل قبولی برای طرفین نیست.

وی ادامه داد: در بخش توسعه همکاری‌ها در زمینه صنایع دارویی بالاخص دارویی پیشرفته تلاش می کنیم و از سویی چون مجارستانی‌ها چند کارخانه خودروسازی دارند، احتمالا قطعه سازان ما بتوانند در این زمینه با آنها همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، استفاده از تجارب کشور مجارستان در زمینه سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب و نیاز این کشور در زمینه های نفتی را از دیگر موارد مورد مذاکره در این نشست برشمرد.

وی اظهار کرد: طرف مجارستانی پیشنهادی دادند برای ایجاد توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، که در این زمینه قطعا وزارت امور خارجه پیگیری می کند و ظاهرا در یکی دو ماه آینده هم نخست وزیر مجارستان به ایران می آیند و انشاء اله این توافقنامه هم در سفر آینده نخست وزیر امضا می شود.

نعمت زاده افزود: کشور برای اینکه در بخش صنعت، تولید و اشتغال و درآمد ملی پیشی بگیرد باید به صادرات توجه کنیم.

نعمت‌زاده تصریح کرد: ما به دنبال بهبود فضای بین المللی برای توسعه صادرات کشور هستیم و تا به امروز، اغلب صادر کنندگان به خاطر تحریمها با مشکلاتی مواجه بوده اند و قطعا رفع تحریم باعث می شود فضا برای صادارت باز شود.

وی تصریح کرد: برخلاف آنچه که برخی تصور می کنند، با افزایش سطح مبادلات تجاری بین کشور ما و کشورهای دیگر واردات بیشتر نمی شود و ما نیز تشویق می کنیم که صادرات ملی توسعه پیدا کند.