تيم ملي بسكتبال زيرنظر اونيكا تمريناتي جديد را تجربه كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" درتمرينات امروز صبح " فردريك اونيكا " مشاورفني تيم ملي بزرگسالان به دليل نبودن محمد مهدي ايزدپناه كه به جهت بيماربودن فرزندش در تمرين حضورنداشت، تمرينات را زيرنظرگرفته و انجام داد كه طي آن علاوه بر تمرينات گذشته تيم ملي، چند تمرين جديد را به اجرا درآورد، ازجمله بازي پنج به پنج بسكتبال را كه بازيكنان بايد به محض شنيد صداي توپ درهرجاي زمين و در هرحالتي كه بودند حمله را رها كرده وبلافاصله به دفاع بازگردند وفردي كه توپ دارد، دراين لحظه توپ را زمين گذاشته وسريعا به حالت دفاع بازگردد كه اين تمرين براي بازيكنان بسيارجالب توجه بود وعلاوه بربالا بردن سرعت، تمركز وعكس العمل هاي آنان را تقويت مي كرد.

" اونيكا " همچنين تمرينات گذشته بسكتبال طي اردوها را دنبال كرد، با تفاوتي كوچكي كه به بازيكنان گوشزد مي كرد كه همواره درطول بازي وكارهاي گروهي درحمله ودفاع همه اصول را رعايت كنند تا هم درحمله وهم دردفاع موفق ترعمل كنند.

شايان ذكراست: تمرينات امروز آيدين كبير، مهدي كامراني، آيدين نيكخواه، حامد آفاق، ايمان زندي، سيامك ويسي، حامد حدادي، سامان ويسي، محمد شاهسوند، عليرضا هنردوست، فريد زرقي، علي ابوالمعصومي، جواد داوري، امير اميني و جابرروزبهاني حضورداشتند ونوبت بعد ازظهرتمرين ساعت 18 آغازخواهد شد.